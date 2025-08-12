Fact Check: बॉलीवुड फिल्मस्टार वरुण धवन की क्या सचमुच दिल्ली में पिटाई हुई? जाने वायरल हो रहे है वीडियो की सच्चाई

Credit-(Instagram)

Fact Check: सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों वीडियो वायरल होते है. कुछ वीडियो सही होते है,जबकि कई ऐसे वीडियो होते है, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग दावों के साथ शेयर किए जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर वरुण दिखाई दे रहे है और वे कही से निकल रहे है. इस वीडियो में दावा किया गया है की ,'दिल्ली में वरुण धवन की पिटाई की गई है. इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कई यूजर्स इस वीडियो के दावे को फेक भी बता रहे है.

जब इस वीडियो को चेक किया गया तो दावे की सच्चाई बाहर निकल आई. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया जा रहा है. ये भी पढ़े:Fact Check: क्या सच में सुपरस्टार रजनीकांत अपने गार्डन में टहलते हुए फिसलकर गिरे? क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे और वीडियो की सच्चाई

वीडियो का दावा निकला फेक

दिल्ली नहीं, मुंबई का है वीडियो

विश्‍वास न्‍यूज द्वारा की गई फैक्ट-चेक पड़ताल में इस वायरल दावे की सच्चाई सामने आई. जांच में पता चला कि यह वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि मुंबई के वर्सोवा जेट्टी का पुराना वीडियो है. इसे कुछ यूजर्स ने हालिया बताते हुए गलत दावे के साथ प्रसारित किया है. असल में यह वीडियो फरवरी 2025 में होली सेलिब्रेशन के दौरान शूट किया गया था.

फेक निकला पिटाई का दावा

इस वीडियो में जो दावा किया गया है, वह पूरी तरह से फेक निकला.इस कथित पिटाई की घटना पर किसी भी बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट मौजूद नहीं है.

गूगल लेंस से की गई खोज में यह वीडियो 28 फरवरी 2025 को @VarinderChawla के यूट्यूब चैनल पर मिला.इंडियन एक्सप्रेस और filmymantramedia के सोशल मीडिया पोस्ट्स में इसे होली सेलिब्रेशन का हिस्सा बताया गया.

फेक वीडियो से रहे सावधान

फेक वीडियो और फेक दावे के साथ जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.उसकी एक बार जांच जरुर करें. फेक वीडियो और फेक दावे से लोगों में संभ्रम की स्थिति निर्माण हो सकती है.