Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, पिकअप वैन की ट्रेलर से टक्कर में 11 लोगों की गई है जान

सीएम योगी (Photo : X)

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई. इस दुखद हादसे में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक ही गांव के 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें चार बच्चे और सात महिलाएं शामिल हैं. कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख

हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. साथ ही, अपने अधिकारियों को राजस्थान सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़े: Dausa Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन की ट्रेलर से टक्कर, 7 बच्चों समेत 11 की मौत; VIDEO

हादसे में कुल 11 लोगों की मौत

दौसा के पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया, "हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार बच्चे और सात महिलाएं शामिल हैं। एक महिला की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जहां उसे दौसा से रेफर किया गया था.

चालक को नींद आने पर हादसा!

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब पिकअप वैन के चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उसने वाहन का संतुलन खो दिया और सैंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री वाहन में फंस गए.

यूपी में शोक की लहर

इस हादसे ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शोक की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि सभी मृतक एक ही गांव के निवासी थे. वहीं, हादसे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके.