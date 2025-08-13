Haryana-Rajasthan Border: हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हिंसक झड़प, तीन घायल

नूंह, 12 अगस्‍त : हरियाणा के नूंह जिले के गांव मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव के बीच मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें हुईं, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पाया, लेकिन क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों गांवों के लोगों के बीच कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क पर अफरातफरी और जलते वाहनों की लपटें साफ देखी जा सकती हैं. दर्जनों युवक शोर-गुल करते और इधर-उधर भागते नजर आए. इस हिंसा में हरियाणा के मुंडाका गांव के चुन्नी लाल, गोपाल, बबली, लेखराम, नेमचंद, बच्चू और बीरसिंह के घायल होने की खबर है. वहीं राजस्थान के हाजीपुर गांव से घायलों की संख्या के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. सूचना मिलते ही दोनों राज्यों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. झड़प के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हटवाया.

पुलिस के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. अभी तक दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. प्रशासन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है.