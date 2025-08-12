Janmashtami 2025 से पहले Bhojpuri के ये 5 सुपरहीट गानें हो रहे ट्रेंड, जिसे सुनकर भक्ती में डूब रहे लोग; क्या आपने अभी तक नहीं देखा?

Photo- Youtube

Shree Krishna Janmashtami 2025: देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. मंदिरों में सुंदर झांकियां सज रही हैं, गलियों में मटकी फोड़ की रौनक है और लोग कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया है, खासकर भोजपुरी भजनों के साथ. इन दिनों पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज और मैथिली ठाकुर जैसे कलाकारों के गाने जन्माष्टमी से पहले ही भक्तों के दिलों में जगह बना रहे हैं.

ये भी पढें: Independence Day 2025 से पहले ट्रेंड हो रहा Pawan Singh, Khesari Lal और Nirhua का ये देशभक्ति गाना, मिले करोड़ों व्यूज; देखें क्या है इसमें खास

1. पवन सिंह का ‘चित्तचोर है कान्हा’

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की आवाज में गाया गया ‘चित्तचोर है कान्हा’ फिर से लोगों की प्लेलिस्ट में लौट आया है. 2019 में रिलीज हुआ यह भजन कान्हा और राधा की लीलाओं को बड़े ही मधुर अंदाज में बयां करता है. गाने के बोल संजीव वर्मा ने लिखे हैं और संगीत विनय विनायक ने दिया है. इसे Pawan Singh Official यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग सुन चुके हैं.

2. पवन सिंह का ‘राधा जान है मेरी’

पवन सिंह का एक और सुपरहिट भजन ‘राधा जान है मेरी’ भी जन्माष्टमी से पहले खूब सुना जा रहा है. Wave Music Bhakti चैनल पर रिलीज इस गाने में राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम को खूबसूरती से दर्शाया गया है. इसे 10 मिलियन से अधिक लोग सुन चुके हैं. इसके बोल अनुपम पांडे ने लिखे हैं और संगीत विनय विनायक ने तैयार किया है.

3. खेसारी लाल यादव का ‘मुरली की धुन पे’

हाल ही में रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव का ‘मुरली की धुन पे’ जन्माष्टमी का एंथम बन चुका है. इस गाने में खेसारी श्रीकृष्ण के अवतार में गोपियों के संग रास रचाते और बांसुरी की मधुर धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं. इसे अब तक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पर इस पर जमकर रील्स और स्टेटस बनाए जा रहे हैं.

4. शिल्पी राज का ‘कान्हा दिवाना’

2022 में रिलीज हुआ शिल्पी राज का ‘कान्हा दिवाना’ जन्माष्टमी के मौके पर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में एक्ट्रेस काजल राय राधा के रूप में नजर आती हैं, जबकि एक कलाकार श्रीकृष्ण का रोल निभाते हुए बांसुरी से राधा को रिझाता है. गाने के बोल बेबी दुबे ने लिखे हैं और म्यूजिक राजन द्विवेदी का है. इसे Wins Films Bhakti Sagar चैनल पर लाखों लोग देख चुके हैं.

5. मैथिली ठाकुर का 'श्रीकृष्ण जन्म सोहर'

मैथिली ठाकुर की मधुर आवाज में गाया गया श्रीकृष्ण जन्म सोहर भक्तों के दिलों को छू रहा है. इसे सुनते ही ऐसा लगता है मानो श्रीकृष्ण के जन्म का पावन क्षण सामने घटित हो रहा हो. उनकी भावपूर्ण गायकी और भक्ति से भरे बोल इस गीत को और भी खास बना देते हैं.

कब है जन्माष्टमी?

इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में इन गानों की लोकप्रियता और बढ़ने की पूरी संभावना है. ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति की मिठास भी घोलते हैं.