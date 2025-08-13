Cricket Match Schedule For Today: 13 अगस्त को समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 13 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक दिन रहने वाला है, जहां अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से लेकर घरेलू टूर्नामेंट तक कई दिलचस्प मैच खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत सुबह 5:00 बजे ब्रिसबेन के इयान हीली ओवल में ऑस्ट्रेलिया ए महिला और इंडिया ए महिला टीम के बीच अनौपचारिक पहला वनडे से होगी. इसके तुरंत बाद सुबह 7:00 बजे सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में सिंगापुर महिला टीम कंबोडिया महिला टीम से भिड़ेगी. इंग्लैंड में इंग्लैंड डोमेस्टिक वन-डे कप 2025 के कई मुकाबले दोपहर 3:30 बजे से खेले जाएंगे. जिनमें सरे बनाम ग्लैमरगन, वारविकशायर बनाम केंट, लीसेस्टरशायर बनाम नॉटिंघमशायर, डरहम बनाम मिडलसेक्स और वॉर्सेस्टरशायर बनाम हैम्पशायर शामिल हैं. नगाबा पीटर ने जश्न मनाते हुए छोड़ी गेंद, फिर भी अंपायर ने कैमरून ग्रीन को क्यों दिया आउट? जानिए क्या कहता है नियम
|टूर्नामेंट
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|प्रसारण/स्ट्रीमिंग
|इंडिया ए महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025
|ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम इंडिया ए महिला, अनौपचारिक पहला वनडे
|इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन
|सुबह 5:00 बजे (13 अगस्त)
|प्रसारण व स्ट्रीमिंग की जानकारी जल्द
|कंबोडिया महिला टीम का सिंगापुर दौरा 2025
|सिंगापुर महिला बनाम कंबोडिया महिला, पहला टी20
|सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड, सिंगापुर
|सुबह 7:00 बजे
|प्रसारण व स्ट्रीमिंग की जानकारी जल्द
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|रॉयल्स ऑफ़ रायालसीमा बनाम तुंगभद्रा वॉरियर्स, 10वां मैच
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम
|दोपहर 1:30 बजे
|स्थानीय प्रसारण/YouTube
|विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम भीमावरम बुल्स, 11वां मैच
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम
|शाम 6:30 बजे
|स्थानीय प्रसारण/YouTube
|महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025
|बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम हुबली टाइगर्स, 5वां मैच
|श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|दोपहर 3:15 बजे
|स्टार स्पोर्ट्स/डिज़्नी+ हॉटस्टार
|मैंगलोर ड्रैगन्स बनाम शिवमोग्गा लायंस, 6वां मैच
|श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|शाम 7:15 बजे
|स्टार स्पोर्ट्स/डिज़्नी+ हॉटस्टार
|इंग्लैंड डोमेस्टिक वन-डे कप 2025
|सरे बनाम ग्लैमरगन, ग्रुप ए
|केनिंग्टन ओवल, लंदन
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB.tv
|वारविकशायर बनाम केंट, ग्रुप बी
|रग्बी स्कूल ग्राउंड, वारविकशायर
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB.tv
|लीसेस्टरशायर बनाम नॉटिंघमशायर, ग्रुप ए
|किबवर्थ क्रिकेट क्लब न्यू ग्राउंड, किबवर्थ
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB.tv
|डरहम बनाम मिडलसेक्स, ग्रुप बी
|रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB.tv
|वॉर्सेस्टरशायर बनाम हैम्पशायर, ग्रुप ए
|न्यू रोड, वॉर्सेस्टर
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB.tv
|द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025
|सदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला, 11वां मैच
|द रोज बाउल, साउथैम्पटन
|शाम 4:00 बजे
|सोनी स्पोर्ट्स/सोनीलिव
|वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला, 12वां मैच
|सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
|शाम 7:30 बजे
|सोनी स्पोर्ट्स/सोनीलिव
|द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025
|सदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, 11वां मैच
|द रोज बाउल, साउथैम्पटन
|शाम 7:30 बजे
|सोनी स्पोर्ट्स/सोनीलिव
|वेल्श फायर बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, 12वां मैच
|सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
|रात 11:00 बजे
|सोनी स्पोर्ट्स/सोनीलिव
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.