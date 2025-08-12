Independence Day 2025 से पहले ट्रेंड हो रहा Pawan Singh, Khesari Lal और Nirhua का ये देशभक्ति गाना, मिले करोड़ों व्यूज; देखें क्या है इसमें खास

Photo- youtube

Independence Day 2025: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में अब बस 3 दिन बाकी हैं और पूरे देश में आजादी का जोश देखने को मिल रहा है. गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह तिरंगे की शान और देशभक्ति की धुन गूंज रही है. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के तीन बड़े सितारों, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के देशभक्ति गाने फिर से चर्चा में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. सबसे पहले बात पवन सिंह के लोकप्रिय गीत ‘तिरंगा जान है मेरी’ की, जो लगभग 6 साल पहले रिलीज हुआ था. यह गाना भोजपुरी फिल्म ‘वॉन्टेड’ का हिस्सा है और इसे छोटे बाबा ने गाया है.

गाने में पवन सिंह तिरंगे को सम्मानपूर्वक बचाने के लिए दौड़ लगाते नजर आते हैं. यह वीडियो एक बार फिर वायरल हो चुका है और यूट्यूब पर 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है.

तिरंगा जान है मेरी- Pawan Singh

खेसारी लाल का ‘तिरंगे के सम्मान में’ भी हो रहा ट्रेंड

वहीं खेसारी लाल यादव का देशभक्ति गीत ‘तिरंगे के सम्मान में’ भी इस समय ट्रेंड में है. 2019 में रिलीज हुए इस गाने में खेसारी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे और देश के प्रति गर्व को खूबसूरती से पेश किया है. गीत में सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान को भी खास जगह दी गई है. इस गाने को देशभक्ति के मौसम में गांव-कस्बों से लेकर शहरों तक DJ पर खूब बजाया जा रहा है.

तिरंगे के सम्मान में - Khesari Lal Yadav

निरहुआ का भावुक कर देने वाला गाना वायरल

तीसरे नंबर पर हैं निरहुआ का भावुक कर देने वाला गाना ‘माई हो ललनवा दे दा’. यह 2018 में रिलीज हुआ था और अब तक 35 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस गाने में निरहुआ आर्मी यूनिफॉर्म में दिखते हैं और कहानी में वे एक मां से वादा करते हैं कि उसके बेटे को सीमा से वापस लाएंगे. वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के दृश्य हैं, जो दर्शकों में जोश भर देते हैं.

माई हो ललनवा दे दा- Dinesh Lal Yadav "Nirahua"

देशभक्ति का माहौल बढ़ा रहे ये तीनों गानें

तीनों गानों के फिर से वायरल होने की वजह है देशभक्ति का बढ़ता माहौल और स्वतंत्रता दिवस का नजदीक आना. फैंस यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इन गानों को जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में तारीफों की बौछार कर रहे हैं.