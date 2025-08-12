ब्रोकोली सैंडविच खाने के बाद म्यूजिशियन की मौत, इटली में Botulism का कहर

Representational Image | Pixabay

Musician Dies After Eating Broccoli: इटली के कालाब्रिया इलाके के डायमांटे में एक सड़क किनारे बिक रहे ब्रोकोली और सॉसेज सैंडविच खाने के बाद 52 वर्षीय म्यूजिशियन लुइगी दी सारनो (Luigi Di Sarno) की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक इस सैंडविच में खतरनाक बॉटुलिज्म (Botulism) था. इसी सैंडविच को खाने वाले नौ अन्य लोग भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. इस घटना के बाद पूरे इटली में लोग ब्रोकोली खाने से बच रहे हैं. Botulism एक गंभीर और दुर्लभ फूड पॉइजनिंग है जो बैक्टीरिया Clostridium Botulinum द्वारा उत्पन्न विषैले टॉक्सिन के कारण होती है.

यह टॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) को प्रभावित करता है और शरीर की मांसपेशियों को कमजोर या पैरालाइज कर सकता है. काई मामलों में यह जानलेवा हो सकता है जैसा म्यूजिशियन लुइगी दी सारनो के साथ हुआ.

सैंडविच खाने के बाद बिगड़ी लुइगी की तबीयत

सैंडविच खाने के बाद लुइगी दी सारनो बेहोश होकर गिर पड़े. उनके परिवार के सदस्य और दो किशोर भी इस जहरीले खाने से प्रभावित हुए. सभी को पास के अन्नुन्जियाटा अस्पताल ले जाया गया. डायमांटे के मेयर, आचिले ओरदिने ने फेसबुक पर जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. साथ ही घटना की जांच के लिए पाओला के लोक अभियोजन कार्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी

कालाब्रिया स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसी आपात स्थिति में जहरीले पदार्थ के लिए तुरंत पाविया के विष नियंत्रण केंद्र को सूचित किया जाता है. देश में कोई भी अस्पताल या क्षेत्र बॉटुलिज्म के इलाज के लिए एंटीवेनम स्टोर करने का अधिकृत नहीं है. यह दवा केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रित सुरक्षित स्थानों पर उपलब्ध होती है.

पहले दो एंटीवेनम की शीशियां सीधे मिलिट्री फार्मेसी, तारांटो से भेजी गई थीं. जैसे-जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी, अतिरिक्त शीशियों की जरूरत पड़ी. स्वास्थ्य विभाग ने एक 118 विमान के जरिए रोमा के सैन कैमिलो अस्पताल से अतिरिक्त दवाइयां मंगवाईं.

बॉटुलिज्म के लक्षण

अमेरिका के CDC (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) के अनुसार, बॉटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए जहर से होती है. इसके लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों का लकवा, दृष्टि धुंधलाना और दुर्लभ मामलों में मौत भी शामिल है.

यह बीमारी अक्सर दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से फैलती है. इसके अलावा खराब तरीके से संरक्षित खाद्य पदार्थों से भी यह बीमारी फैलती है.

सावधानी जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी घरेलू या बाजार से आए खाद्य पदार्थों को खाने से पहले उसकी सुरक्षा और ताजगी की जांच जरूरी है. बॉटुलिज्म जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए उचित स्टोरेज, साफ-सफाई और समय पर जांच आवश्यक है.