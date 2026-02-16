England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Scorecard: कोलकाता में इंग्लैंड ने इटली को 24 से रौंदा, सैम करन और जेमी ओवरटन ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ENG बनाम ITA मैच का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड बनाम इटली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Italy National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 29th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने इटली को 24 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने टूर्नामेंट के सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, इटली की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक कर रहे हैं, जबकि इटली की कमान हैरी मानेन्टी के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Prediction: अहम मुकाबले में श्रीलंका को हराकर दबदबा कायम रखना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs Italy National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 202 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से विल जैक ने सबसे ज्यादा नाबाद 53 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान विल जैक ने 22 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के लगाए. विल जैक के अलावा टॉम बैंटन ने 30 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इटली की टीम को ग्रांट स्टीवर्ट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इटली की ओर से ग्रांट स्टीवर्ट और क्रिसन कलुगामागे ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. ग्रांट स्टीवर्ट और क्रिसन कलुगामागे के अलावा जेजे स्मट्स, अली हसन और बेन मनेंटी ने एक-एक विकेट चटकाए. इटली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 203 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज एक रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इटली की पूरी टीम 20 ओवर में 178 रन बनाकर सिमट गई. इटली की तरफ से बेन मैनेंटी ने सबसे ज्यादा 60 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान बेन मैनेंटी ने महज 25 गेंदों पर चार चौके और छह छक्के लगाए. बेन मैनेंटी के अलावा ग्रांट स्टीवर्ट ने 45 रन बटोरे.

वहीं, इंग्लैंड की टीम को जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. इंग्लैंड की ओर से सैम करन और जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. सैम करन और जेमी ओवरटन के अलावा जोफ्रा आर्चर और ने दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 202/7, 20 ओवर (फिलिप साल्ट 28 रन, जोस बटलर 3 रन, जैकब बेथेल 23 रन, टॉम बैंटन 30 रन, हैरी ब्रूक 14 रन, सैम करन 25 रन, विल जैक नाबाद 53 रन, जेमी ओवरटन 15 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 1 रन.)

इटली की गेंदबाजी: (जेजे स्मट्स 1 विकेट, अली हसन 1 विकेट, ग्रांट स्टीवर्ट 2 विकेट, क्रिसन कलुगामागे 2 विकेट और बेन मनेंटी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

इटली की बल्लेबाजी: 178/10, 20 ओवर (जस्टिन मोस्का 43 रन, एंथोनी मोस्का 0 रन, जेजे स्मट्स 0 रन, हैरी मैनेंटी 12 रन, बेन मैनेंटी 60 रन, मार्कस कैंपोपियानो 2 रन, ग्रांट स्टीवर्ट 45 रन, जियान मीडे 0 रन, जसप्रीत सिंह 12 रन, क्रिसन कलुगामागे नाबाद 0 रन और अली हसन 0 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, जेमी ओवरटन 3 विकेट, विल जैक 1 विकेट, आदिल राशिद 1 विकेट और सैम करन 3 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.