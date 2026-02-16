Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Prediction: अहम मुकाबले में श्रीलंका को हराकर दबदबा कायम रखना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 30th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप B में दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है और नॉकआउट की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श कर सकते हैं, जबकि श्रीलंका की कमान दासुन शनाका के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Live Score Update: कोलकाता में इंग्लैंड बनाम इटली के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा और कैमरन ग्रीन जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं. मिचेल मार्श की संभावित वापसी टीम को संतुलन दे सकती है, हालांकि उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला टॉस से पहले लिया जाएगा. वहीं श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, महीश थीक्षाना और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अनुभव, रैंकिंग और टीम संतुलन के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता. इस मुकाबले में ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श, एडम जाम्पा, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं ट्रैविस हेड और दुश्मंथा चमीरा के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SL T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 15 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका को 10 मैचों में सफलता मिली है. वहीं, एक मुकाबला टाई रहा है. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीता और एक हारा है, जबकि श्रीलंका ने अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. श्रीलंका ने भी अहम मौकों पर कड़ी टक्कर दी है. टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं आंका जा सकता.

ये टीम मार सकती है बाजी (AUS vs SL Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, अनुभव और टीम संतुलन को देखते हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. पल्लेकेले की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाजी क्रम को मिल सकता है. हालांकि श्रीलंका की टीम अगर शुरुआती विकेट निकालने में सफल रहती है तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 65%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 35%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs SL 30th Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, मैट कुहनेमन.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कमिल मिशारा/कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशन हेमंथा, दुनिथ वेल्लालागे, दुश्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.