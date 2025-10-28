मंगलवार, 28 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश करते हैं ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.- अगर चीन नहीं तो जापान देगा अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल

- आज आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा साइक्लोन मोंथा

- भारत में पहली बार बनाए जाएंगे यात्री विमान

- दिल्ली में आज हो सकती है क्लाउड सीडिंग

रॉयटर्स: एमेजॉन में 30 हजार कॉरपोरेट नौकरियां जाने का अंदेशा

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन अगले हफ्ते से लगभग 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है. यह कदम महामारी के दौरान जरूरत से ज्यादा भर्ती और बढ़े हुए खर्चों को संतुलित करने के लिए उठाया जा रहा है. रॉयटर्स के तीन सूत्रों के अनुसार, यह कटौती एमेजॉन के कुल 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन कॉरपोरेट कर्मचारियों का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा होगा.

यह 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है, जब एमेजॉन ने लगभग 27,000 पद ही हटा दिए थे. कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. बीते दो सालों में एमेजॉन ने डिवाइस, कम्युनिकेशन और पॉडकास्टिंग जैसे कई विभागों में नौकरियां घटाई हैं.

जानकारी के अनुसार, इस बार की छंटनी मानव संसाधन (पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नॉलजी), संचालन, डिवाइस, सेवाएं और एमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) जैसे विभागों को प्रभावित कर सकती है. जिन टीमों पर असर पड़ेगा, उनके मैनेजर्स को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया कि वे मंगलवार सुबह से शुरू होने वाले ईमेल नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों से कैसे संवाद करें.

एचएएल ने भारत में यात्री विमान बनाने के लिए रूसी कंपनी से किया समझौता

भारत में पहली बार 'यात्री विमान' बनाए जाएंगे. इसके लिए भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत, एचएएल को भारत में यूएसी के एसजे-100 एयरक्राफ्ट के उत्पादन के अधिकार मिल गए हैं. रूस की राजधानी मॉस्को में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए.

एचएएल की प्रेस रिलीज के मुताबिक, एसजे-100 एक दो इंजन वाला और नैरो बॉडी वाला विमान है. अब तक इस श्रेणी के 200 से अधिक विमान बनाए जा चुके हैं और 16 व्यावसायिक एयरलाइनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं. एचएएल का कहना है कि भारत में उड़ान स्कीम के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए एसजे-100 गेम चेंजर साबित होगा. एचएएल ने बताया कि यह पहला मौका होगा, जब भारत में पूरे यात्री विमान का निर्माण होगा.

यह भी पढ़ें- मिग-21 हुआ रिटायर, तारीफ के साथ बदनामी भी मिली

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए आज हो सकती है कृत्रिम बारिश

दिल्ली में मंगलवार, 28 अक्टूबर को पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश हो सकती है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के हवाले से बताया है कि क्लाउड सीडिंग करने वाले विमान ने कानपुर से उड़ान भर दी है. इससे पहले सिरसा ने कहा था कि आज क्लाउड सीडिंग होगी या नहीं, यह कानपुर के मौसम पर निर्भर करेगा, जहां क्लाउड सीडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट खड़ा है.

उन्होंने मंगलवार सुबह कहा था, "कानपुर में फिलहाल दो किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है जबकि एयरक्राफ्ट के सुरक्षित तरीके से उड़ान भरने के लिए पांच किलोमीटर दूर तक दिखना जरूरी है. अगर विमान वहां से उड़ान भरने में कामयाब होता है तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग होगी."

क्लाउड सीडिंग करने से पहले यह देखा जाता है कि आसमान में पहले से नमी से भरे बादल मौजूद हैं या नहीं. यदि पर्याप्त नमी हो, तो सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइज्ड नमक और रॉक सॉल्ट जैसे कणों को हवाई जहाज के जरिए उन बादलों में छोड़ा जाता है. इन कणों का काम है बादलों के अंदर मौजूद जलकणों को बड़ा और भारी बनाना, ताकि उनसे बारिश हो पाए.

दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर के लिए यह प्रयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर बादलों में पर्याप्त नमी नहीं है या मौसम साथ नहीं देता, तो यह तकनीक सीमित असर ही दिखा सकती है.

सूडान ने दारफूर से सेना हटाई, आरएसएफ ने की कब्जे की घोषणा

सूडान के सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान ने सोमवार को दारफूर के शहर एल-फशर से सैनिकों की वापसी की घोषणा की. असल में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने शहर के मुख्य सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है. अब लगभग ढाई लाख लोग, जिनमें आधे बच्चे हैं, आरएसएफ के नियंत्रण में हैं.

अल बुरहान ने कहा कि यह कदम नागरिकों की जान बचाने के लिए उठाया गया है. उन्होंने कहा, “आरएसएफ द्वारा नागरिकों की हत्या और विनाश के कारण सेना पीछे हट रही है.” साथ ही उन्होंने चेताया, “हम अपने लोगों के साथ जो हुआ, उसका बदला लेंगे. हम इन अपराधियों को जवाबदेह ठहराएंगे.”

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इन घटनाओं को “संघर्ष में भयानक बढ़त” बताया और कहा कि “सूडान में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, वह असहनीय है.” संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बताया कि आरएसएफ लड़ाकों ने “भागने की कोशिश कर रहे नागरिकों की तत्काल हत्या” की और इन हमलों में “नस्लीय कारणों” के संकेत मिले हैं.

जर्मन विदेश कार्यालय ने सोमवार देर रात एक्स पर कहा, “चूंकि आरएसएफ लड़ाके सूडान के एल-फशर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए हम जिम्मेदार लोगों से शहर में फंसे नागरिकों के खिलाफ सभी तरह की हिंसा रोकने का आग्रह करते हैं. हत्या, बलात्कार और अत्याचार अब बंद हो जाने चाहिए.”

टोक्यो में ट्रंप और ताकाइची की मुलाकात, रक्षा और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टोक्यो में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए. ट्रंप ने ताकाइची की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के संकल्प का स्वागत किया और उन्हें “महान नेता” भी कहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, ताकाइची ने कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगी.

मुलाकात के दौरान ताकाइची ने कहा, “इतने कम समय में दुनिया ने अधिक शांति का आनंद लेना शुरू कर दिया है.” उन्होंने आगे कहा, “मैं स्वयं आपसे, राष्ट्रपति महोदय, बहुत प्रभावित और प्रेरित हुई.” ताकाइची ने ट्रंप की कंबोडिया और थाईलैंड तथा इस्राएल और फलस्तीन के बीच युद्धविराम करवाने में भूमिका को “अभूतपूर्व उपलब्धि” बताया. ट्रंप ने भी जापान की ओर से अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की.

दोनों देशों ने रेयर अर्थ मेटल और जरूरी संसाधनों की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक नया समझौता किया. व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया, “इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों को महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेनों में मजबूती और सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है.”

इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका और जापान “उन परियोजनाओं की संयुक्त पहचान करेंगे, जो इन खनिजों और उनसे बने उत्पादों — जैसे स्थायी चुम्बक, बैटरियां, कैटालिस्ट और लाइट वाली सामग्री की आपूर्ति में कमी को पूरा करने में मदद करेंगी.” ट्रंप और ताकाइची बाद में योकोसुका स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे का दौरा करेंगे और ट्रंप बुधवार को दक्षिण कोरिया रवाना होंगे.

आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा साइक्लोन मोंथा: मौसम विभाग

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मोंथा एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि यह साइक्लोन मंगलवार, 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह चक्रवाती तूफान काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आंध्रप्रदेश और ओडिशा के कई तटीय जिलों में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई. ओडिशा के गंजाम जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. साथ ही समुद्र भी उफनता दिखाई दिया. मोंथा के प्रभाव के चलते, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भारी बारिश हुई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी सुबह बारिश हुई.

मोंथा के टकराने से पहले आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. ओडिशा में मछुआरों की नावों को सुरक्षित स्थानों पर रखवा दिया गया है. रेलवे ने भी मोंथा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेन निलंबित की हैं या उनका यात्रा मार्ग में बदलाव किया है.