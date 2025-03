पीएम मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया, फर्स्ट लेडी को गिफ्ट की बनारसी साड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय राजकीय दौरे पर मंगलवार को मॉरीशस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्म गोखूल (Dharam Gokhool) से मुलाकात की और उन्हें भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक महाकुंभ का गंगाजल उपहार में दिया. पीएम मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति को बिहार का प्रसिद्ध मखाना भी भेंट किया, जिसे भारत में एक सुपरफूड माना जाता है. यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि भारत की समृद्ध कृषि परंपरा को भी दर्शाता है.

अमेरिका चाहता है भारत में इंपोर्ट होने वाली कारों पर जीरो टैरिफ, 110% टैक्स देने के मूड में नहीं ट्रंप.

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने मॉरीशस की प्रथम महिला को भारत की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी उपहार में दी. यह साड़ी खासतौर पर रॉयल ब्लू रंग और चांदी की बारीक जरी कढ़ाई से सजी हुई थी. साड़ी को गुजरात के सादेली बॉक्स में पैक किया गया था, जो अपनी अनोखी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और इसे खास चीजों को संजोने के लिए उपयोग किया जाता है.

PM Modi gifted Makhana to Mauritius President. He also presented Holy Sangam water from Mahakumbh.

He gifted a Banarasi Saree in a Sadeli box to the wife of Mauritius. The Sadeli box from Gujarat, featuring intricate inlay work, designed to store precious sarees, jewelry, or… pic.twitter.com/fdtALmozJS

— Abhinandan Mishra (@mishra_abhi) March 11, 2025