LIVE: गाजा में इस्राएली हमले में अल-जजीरा के पत्रकार समेत चार की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- गाजा में इस्राएली हमले में अल-जजीरा के पत्रकार की मौत

- ऑस्ट्रेलिया सितंबर में फलस्तीन को देगा मान्यता

ऑस्ट्रेलिया सितंबर में फलस्तीन को देगा मान्यता

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने सोमवार को घोषणा की कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर में फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. अल्बनीस ने पत्रकारों से कहा, "जब तक इस्राएल और फलस्तीन राष्ट्र का अस्तित्व स्थायी नहीं हो जाता, तब तक शांति केवल अस्थायी हो सकती है."

प्रधानमंत्री अल्बानीजी ने कहा, "दो-राष्ट्र समाधान ही मध्य पूर्व में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने की मानवता की सबसे अच्छी उम्मीद है." ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे उन पश्चिमी देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने फलस्तीन को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है.

इसी बीच, न्यूजीलैंड भी फलस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहा है. विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सॉन का मंत्रिमंडल सितंबर में इस पर औपचारिक निर्णय लेगा.

गाजा में इस्राएली हमले में अल-जजीरा के पत्रकार की मौत

कतर के न्यूज प्रसारक अल-जजीरा ने पुष्टि की है कि गाजा में उसके पत्रकार अनस अल-शरीफ की मौत हो गई है. इससे पहले, इस्राएली सेना ने कहा था कि गाजा शहर पर हुए एक हमले में अनस अल-शरीफ मारा गया है. रविवार को जारी एक बयान में, इस्राएली सेना ने आरोप लगाया कि 28 वर्षीय पत्रकार आतंकवादी समूह हमास के एक सेल का प्रमुख था.

सेना ने अपने बयान में कहा, "अनस अल शरीफ हमास आतंकवादी संगठन में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था और इस्राएली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ रॉकेट हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था." यह हमला गाजा शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर चल रही इस्राएली बमबारी के दौरान हुआ.

हमले से ठीक एक घंटे पहले, अल-शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, "ब्रेकिंग: 'फायर बेल्ट्स' का उपयोग करके तीव्र, केंद्रित इस्राएली बमबारी गाजा शहर के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को निशाना बना रही है."