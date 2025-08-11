Sahibabad News: यूपी के साहिबाबाद मंडी में मीटिंग के दौरान विवाद के बाद चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी; देखें VIDEO
(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Sahibabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र की प्रमुख अनाज मंडी में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब आढ़तियों की बैठक के दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और गोलियां चल गईं. बताया जा रहा है कि मंडी सचिव ने किसी आपसी विवाद को सुलझाने के लिए आढ़तियों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बैठक के दौरान व्यापारी आपस में भिड़ गए, और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया.

फायरिंग के बीच एक युवक घायल

हंगामे के बीच एक युवक को गोली लगने की खबर है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोलियों की आवाज़ें साफ़ सुनी जा सकती हैं. वीडियो में कुछ लोग गाली-गलौच करते हुए यह भी कह रहे हैं, "गोलियां चल रही हैं... मारो इसको!" मंडी परिसर में कुछ समय के लिए दहशत और भगदड़ का माहौल बन गया. यह भी पढ़े: Bathinda Firing Update: पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, पुलिस ने कहा- आतंकी हमला नहीं!

 साहिबाबाद मंडी में चली गोली

पुलिस मौके पर मौजूद

फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. घटना की जांच जारी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान की जा रही है. घायल युवक की पहचान और हमलावरों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.