Elephant Attacks Tourist: कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में हाथी ने किया टूरिस्ट पर हमला, घायल युवक को भेजा गया हॉस्पिटल, VIDEO आया सामने

चामराजनगर, कर्नाटक: हाथियों के हमले में कई बार लोग अपनी जान गंवा देते है, तो कई बार लोगों की जान बाल बाला बच जाती है. ऐसा ही हाथी के हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में एक पर्यटक को लापरवाही भारी पड़ गई और इस दौरान उसकी जान जाते जाते बची. बताया जा रहा है कि ये पर्यटक असम का रहनेवाला था और ये युवक तमिलनाडु से गुंडलुपेट की ओर जा रहा था. इस दौरान उसको रास्ते में सड़क के किनारे एक हाथ देखा और इसके मन में इच्छा जागी कि फोटो खींच ले और इसने हाथी के पास जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की. जैसे ही ये हाथी के पास पहुंचा तो हाथी आक्रामक हो गया और इसके पीछे दौड़ने लगा और सड़क पर इसके गिरते ही इसपर हमला कर दिया.

इसके बाद लोगों ने इसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Elephant Attack in Karnataka:जंगली हाथियों ने किया वन कर्मचारियों पर हमला, कई दूर तक वर्कर्स को भगाया, कर्नाटक के हासन का वीडियो आया सामने(Watch Video)

हाथी ने किया पर्यटक पर हमला

हाथी का अचानक हमला

जैसे ही युवक हाथी के पास पहुंचा, जंगली हाथी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उसे दौड़ा लिया. देखते ही देखते उसने अपने पैर से युवक को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया.घटना इतनी तेजी से हुई कि युवक संभल भी नहीं पाया.गंभीर चोट लगने के बावजूद युवक की जान बच गई. उसके साथियों ने तत्काल उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस दौरान देखा सकते है सड़क पर काफी गाड़ियां भी खड़ी है.

वन्यजीव प्रेमियों की चेतावनी

इस घटना के बाद वन्यजीव विशेषज्ञों और प्रेमियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के पास जाना या उनके साथ फोटो लेने की कोशिश करना जानलेवा हो सकता है.उन्होंने पर्यटकों से सख्ती से नियमों का पालन करने की अपील की. इस घटना में युवक की लापरवाही साफ देखी जा सकती है.