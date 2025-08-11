Fact Check: क्या नीता अंबानी के पास ₹100 करोड़ की रंग बदलने वाली ऑडी A9 'कैमेलियन' कार है? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Does Nita Ambani Really Own INR 100 Crore Colour-Changing Audi A9 Chameleon: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास ऑडी A9 'कैमेलियन' कार है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये है. दावा किया गया कि यह कार एक बटन दबाते ही रंग बदल लेती है और दुनिया में इसकी केवल 11 यूनिट ही मौजूद हैं. यह सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है. असल में नीता अंबानी के पास ऐसी कोई कार नहीं है, क्योंकि ऑडी A9 ‘कैमेलियन’ नाम की कोई गाड़ी बाजार में है ही नहीं.

Post Falsely Claiming Nita Ambani Owns Audi A9 Chameleon, India's Most Expensive Car

ऑडी A9 ‘कैमेलियन’ नाम की कोई गाड़ी नहीं बनी

दरअसल, साल 2010 में स्पेनिश डिजाइनर डेनियल गार्सिया ने ‘ऑडी A9’ को एक कॉन्सेप्ट कार के रूप में डिजाइन किया था. इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेंट टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक ग्लास रूफ और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का आइडिया था, लेकिन यह सिर्फ डिजाइन बोर्ड पर ही रह गई. ऑडी कंपनी ने कभी भी इसे प्रोडक्शन में नहीं उतारा, इसलिए न बिक्री हुई और न ही किसी के पास यह कार है.

नीता अंबानी की सबसे महंगी कार कौन सी है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके गैराज का ‘हीरा’ है रोल्स-रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस (EWB). खास तौर पर कस्टमाइज की गई इस गाड़ी का बाहरी रंग रोज़ क्वार्ट्ज है और अंदर का इंटीरियर ऑर्किड वेलवेट थीम पर है. यहां तक कि हेडरेस्ट पर उनके नाम के शुरुआती अक्षर ‘N.M.A.’ भी कढ़ाई से बने हुए हैं. इस लग्जरी कार में 6.75-लीटर V12 इंजन है. बेस मॉडल की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जबकि नीता अंबानी की कस्टमाइज्ड कार की कीमत 12-15 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है.

इसके अलावा नीता अंबानी के पास मर्सिडीज-मेबैक S600 गार्ड, फरारी 812 सुपरफास्ट, बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर, रोल्स-रॉयस कुलिनन और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 760Li सिक्योरिटी जैसी कई शानदार गाड़ियां भी मौजूद हैं.

आखिर में क्या निकला नतीजा?

यानी सोशल मीडिया पर वायरल ‘100 करोड़ की रंग बदलने वाली कार’ की खबर पूरी तरह से झूठी निकली. असलियत में यह सिर्फ एक डिजाइन कॉन्सेप्ट था, जो कभी हकीकत में सड़कों पर नहीं उतरा.