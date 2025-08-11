FACT CHECK: पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय सैनिक, पाक फौज जिंदाबाद बोलने पर छोड़ा? दुष्प्रचार फैलाने की मकसद से फर्जी VIDEO वायरल

Photo- @PIBFactCheck/X

Indian Soldiers Caught in Pakistan Fact Check: कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासकर पाकिस्तान समर्थक खुफिया एजेंटों द्वारा, एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों ने कुछ भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया और "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" का नारा लगाने पर उन्हें छोड़ दिया. लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है. PIBFactCheck ने इस खबर को फर्जी बताया है. जांच एजेंसी ने बताया कि असल में यह वीडियो जून 2022 का है, जिसमें भारतीय सेना के जवान सीमा पर रूटीन गश्त के दौरान पाकिस्तान के कुछ नागरिकों से मिले थे.

वीडियो में जो नारे सुने जा रहे हैं, वे भारतीय सैनिकों के नहीं बल्कि वहां मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के हैं.

भारतीय सैनिकों के पकड़े जाने की खबर फर्जी

Some pro-Pakistan social media accounts are sharing a video that claims that the Pakistan border security forces apprehended a few Indian soldiers and released them after each shouted “Pakistan Zindabad.”#PIBFactCheck ✅ This claim is #fake! ✅ This is an old video from… pic.twitter.com/9bNKrNnrzu — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 11, 2025

अफवाह फैलाने की हो रही कोशिश

यह वीडियो जानबूझकर पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा गलत इरादों से फैलाया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके.

भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी सैनिक पाकिस्तान की सेना द्वारा पकड़ा नहीं गया है. यह फेक वीडियो केवल अफवाह फैलाने और तनाव बढ़ाने के लिए बनाया गया है.

झूठी खबरों से रहें सावधान

इस तरह की झूठी खबरों से सावधान रहें और केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें. ऐसे वीडियो देखकर उग्र प्रतिक्रिया देने के बजाय सही तथ्य जानना जरूरी है, ताकि माहौल शांत बना रहे और किसी तरह की गलतफहमी न हो.