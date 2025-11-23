PM Modi Australia Visit: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी, G20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, साझा किया अपना अनुभव

(Photo Credits ANI)

PM Modi Australia Visit: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर है. अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने न केवल जी20 की बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि जी20 के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की.पीएम मोदी ने इसकी एक वीडियो भी साझा की है. आज समिट के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने वीडियो साझा कर लिखा, "जोहान्सबर्ग में कल जी20 समिट की कार्यवाही अच्छी रही. मैंने दो सेशन में हिस्सा लिया और खास मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दुनिया के कई नेताओं के साथ अच्छी बैठक भी हुईं. यह भी पढ़े; PM Modi South India Visit: पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरा, कई बड़े कार्यक्रमों को करेंगे संबोधित; यहां देखें पूरा कार्यक्रम

पीएम मोदी आज जी20 समिट के तीसरे सेशन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े आठ बजे दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद फिर नौ बजे आईबीएसए की बैठक में वह शामिल हुए.

इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रही इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) मीटिंग हुई। बता दें, यह ग्लोबल साउथ में होने वाला लगातार चौथा जी20 समिट है. जी20 के तीसरे सेशन की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई.

जी20 के तीनों सेशन का थीम इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने जी20 एजेंडा पर भारत की सोच दुनिया के सामने रखी.

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा बयान में कहा गया कि सेशन के थीम में तीन मुद्दों को शामिल किया गया है। पहला मुद्दा समावेशी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कोई पीछे न छूटेः हमारी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, व्यापार की भूमिका, विकास के लिए फाइनेंसिंग और कर्ज का बोझ है. दूसरा विषय एक मजबूत दुनिया में जी20 का योगदानः आपदा जोखिम में कमी, क्लाइमेट चेंज, सही एनर्जी बदलाव, और फूड सिस्टम है। तीसरा थीम सभी के लिए एक सही और न्यायपूर्ण भविष्यः जरूरी मिनरल्स, अच्छा काम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है.

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि एक नई तीन-तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन साझेदारी! जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (एसीआईटीआई) साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है