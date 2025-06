Pakistan Train Accident Video: पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा, धमाकों के बाद जैकबाबाद के पास जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आतंकी हमले की आशंका!

Pakistan Jaffar Express Train Accident Video: पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है. पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद के पास उस वक्त पटरी से उतर गई, जब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ. हादसे में ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह घटना सिंध प्रांत के जैकबाबाद इलाके में हुई है. हालांकि अभी तक किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है. आशंका जताई जा रहा है यह आतंकी हमला है. लेकिन इसके बारे में अभी .तक पुष्टि नहीं हो पोई है.

ट्रेन के बेटरी होने के बाद मौके वारदात पर अफरा-तफरी का माहौल. इसका वीडियो भी सामने आया हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि यात्री ट्रेन के ट्रेक से उतरने के बाद काफी परेशान है और डरे सहमे हैं. यह भी पढ़े: Pakistan Train Hijack Video: पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को किया हाईजैक, सैकड़ों से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने का दावा

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाका रेल पटरी के नीचे लगाए गए विस्फोटक के कारण हुआ. पाकिस्तान रेलवे मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. आशंका जताई जा रहा है यह आतंकी हमला है. लेकिन इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है.

पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा

⚡ Six bogies of Jaffar express plying from Quetta to Peshawar derailed after a blast on a railway track near Jacobabad, Sindh #Pakistan. No casualty reported so far. Train services have been temporarily suspended. pic.twitter.com/sTZkYBxJbf

— Raja Muneeb (@RajaMuneeb) June 18, 2025