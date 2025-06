Iran Israel Conflict: ईरान में दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र पर इजराइल ने किए ड्रोन हमले, परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भी दागीं मिसाइलें; 'तेहरान को जलाने' की दी धमकी (Watch Video)

Iran Israel Conflict: ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सीधा युद्ध में बदल चुका है. बीते शनिवार (14 जून 2025) को इजराइल के ड्रोन ने दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पार्स के रिफाइनरी पर हमला किया. धमाके के बाद वहां आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया. यह पहली बार है जब इजराइल ने ईरान के तेल और गैस उद्योग को निशाना बनाया है. इससे पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य, वैज्ञानिक और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था. इजराइल का कहना है कि ये हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया था. इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने मिसाइलें दागनी बंद नहीं कीं, तो वह "तेहरान को जला देंगे".

वहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने "अमेरिका का साफ समर्थन" हासिल कर लिया है और अब वो "ईरानी शासन के हर ठिकाने पर हमला करेंगे."

🇮🇱🇺🇸💥🇮🇷Israel with US assistance attacks the world's largest gas field in Iran. They claimed they wanted to stop Iran nuclear capabilities. What would the US do if a foreign country attacked US energy resources? So shouldn't Iran do the same? pic.twitter.com/hdxbMmtIdV

— Muad MZ 💙🌊 (@muadmzaki) June 14, 2025