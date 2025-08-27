Pakistan High Flood Alert: पाकिस्तान में बाढ़ का 'बहुत बड़ा' खतरा, भारत पर बांध से पानी छोड़ने का आरोप

पाकिस्तान में डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. (Photo : X)

लाहौर, 27 अगस्त: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाकिस्तान फ्लड्स (Pakistan Floods) का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इसमें लाहौर जैसा बड़ा शहर भी शामिल है, जिसके लिए एक खास लाहौर अलर्ट (Lahore Alert) जारी किया गया है. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति "बहुत गंभीर से लेकर असाधारण रूप से गंभीर" हो सकती है. इसकी दो बड़ी वजहें हैं - एक तो वहां हो रही भारी मॉनसून रेन्स (Monsoon Rains) और दूसरा, भारत का अपने दो बांधों से पानी छोड़ना, जिसे डैम वॉटर रिलीज़ (Dam Water Release) कहा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह ताज़ा घटनाक्रम इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ (India Pakistan News) में एक और तनावपूर्ण अध्याय जोड़ सकता है. पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि भारत ने रावी रिवर (Ravi River) पर बने अपने थीन डैम के सारे गेट खोल दिए हैं. इसके अलावा माधोपुर डैम से भी पानी छोड़े जाने की चेतावनी मिली है.

रावी नदी भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है. जब भारत अपने बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ता है, तो यह पानी सीधा पाकिस्तान की ओर बह जाता है, जिससे वहां पंजाब में बाढ़ (Punjab Flooding) का खतरा और बढ़ जाता है. पाकिस्तान का पंजाब प्रांत उसका "ब्रेडबास्केट" कहलाता है और देश की आधी आबादी यहीं रहती है.

हालात कितने गंभीर हैं?

अधिकारियों के मुताबिक, हालात काफी गंभीर हैं और अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे. इस खतरे को देखते हुए, पाकिस्तानी पंजाब में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. अब तक डेढ़ लाख (150,000) से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर राहत शिविरों में भेजा जा चुका है. सेना की मदद से रावी, सतलज और चिनाब नदियों के आसपास के सैकड़ों गांवों को खाली कराया जा रहा है.

भारत का क्या कहना है?

भारतीय सूत्रों के मुताबिक, जब भारी बारिश के कारण बांध बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो पानी छोड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है. भारत का कहना है कि उसने "मानवीय आधार" पर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी, ताकि वे बाढ़ से निपटने की तैयारी कर सकें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें.

जलवायु परिवर्तन का असर

विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज (Climate Change) की वजह से अब इन इलाकों की नदियों में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, जिससे ऐसी स्थितियां बार-बार बन रही हैं. इस मॉनसून सीजन में पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भारत में भी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है.