South Korea Bridge Collapse: साउथ कोरिया में बड़ा हादसा! भरभराकर गिर गया ब्रिज, 3 मजदूरों की मौत, 5 घायल, चेओनान का वीडियो आया सामने (Watch Video)

साउथ कोरिया, चेओनान: साउथ कोरिया के चेओनान में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर एक निर्माणाधीन ब्रिज ध्वस्त हो गया. इस घटना में तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है तो वही 5 लोग घायल हो गए है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है की ब्रिज ध्वस्त हुआ. ये वीडियो काफी भयावह है.

बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर ये हादसा हुआ. ब्रिज के गिरने के कारण परिसर में हड़कंप मच गया. फिलहाल बताया रहा है की 3 मजदूरों की मौत हुई है. या आकड़ा बढ़ भी सकता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @naidusudhakar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Shocking! दक्षिण कोरिया में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा, रस्सी टूटने की वजह से महिला की मौत

साउथ कोरिया में गिरा निर्माणाधीन ब्रिज

HORROR #bridge collapse leaves casualties in #Cheonan #SouthKorea - Under construction near Cheonan, South Chungcheong Province has collapsed.3 deaths and 5 injured after bridge collapse at an expressway under construction. pic.twitter.com/rAxYvO04v7

