Motorola Edge 60 Fusion Launched in India: दमदार फीचर्स और धांसू परफॉर्मेंस! मोटोरोला की नई प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कब और कहां से खरीदें? (Watch Video)

Motorola Edge 60 Fusion Launched in India: मोटोरोला ने अपनी प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज़ में नया धांसू फोन Motorola Edge 60 Fusion लॉन्च कर दिया है. 2 अप्रैल 2025 को पेश किए गए इस फोन में कई बेहतरीन अपग्रेड्स दिए गए हैं. दमदार MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट के साथ यह फोन मार्केट में धूम मचाने को तैयार है. मोटोरोला एज 60 फ्यूजन की कीमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए ₹22,999 और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए ₹24,999 रखी गई है.

यह स्मार्टफोन 9 अप्रैल दोपहर 12 बजे से Flipkart और Motorola India की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Experience the world in breathtaking detail with the world's most immersive 1.5K All-Curved Display. Capture every moment in stunning 4K with the world's first true-color Sony LYT 700C Camera, powered by motoAI.

