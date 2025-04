BSNL का सबसे सस्ता और धमाकेदार प्लान, सिर्फ 251 रुपये में मिलेगा 251 GB डेटा, बिना रुकावट IPL 2025 का लीजिए मजा!

देश में जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, तब से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) चर्चा में बनी हुई है. BSNL न केवल अपने प्लान्स को किफायती रख रही है, बल्कि ग्राहकों को लुभाने के लिए नए और आकर्षक ऑफर्स भी ला रही है. इसी कड़ी में, कंपनी ने एक नया धमाकेदार डेटा प्लान पेश किया है, जिसमें सिर्फ 251 रुपये में 251GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या क्रिकेट प्रेमी हैं और बिना किसी रुकावट के IPL 2025 का लाइव मजा लेना चाहते हैं.

BSNL ने हाल ही में एक शानदार प्रीपेड डेटा प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र 251 रुपये रखी गई है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 60 दिनों की वैलिडिटी है, यानी आप पूरे दो महीने तक इंटरनेट का भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

इस प्लान में क्या मिलेगा?

हालांकि, यह प्लान सिर्फ डेटा उपयोग के लिए है, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं दी गई है. अगर आपको कॉलिंग और मैसेजिंग की भी जरूरत है, तो आपको अलग से एक अन्य रिचार्ज प्लान लेना होगा.

#Cricket season just got better!

Stay connected with 251GB high-speed data for just ₹251 with 60 days validity.

Recharge now: https://t.co/KbqSABTZL4 and make every match count!#BSNLIndia #BSNLCricketBonanza #GameOn #CricketFever #ConnectingWithCare #CricketBonanza pic.twitter.com/jqtziOD1N5

