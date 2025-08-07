ZIM vs NZ 2nd Test Match 2025 Live Streaming In India: दूसरे टेस्ट में न्यूज़ीलैंड करेगी क्लीन स्वीप या जिम्बाब्वे देगी कांटे की टक्कर? यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला आज यानी 7 अगस्त से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयनुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 149 रन बनाए और पूरी टीम ऑलआउट हो गई. ब्रायन बेनेट और बेन करन सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. इसके बाद निक वेल्च और क्रेग एरविन ने क्रमशः 27 और 39 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों अहम मौकों पर आउट हो गए. तफ़ाद्ज़वा त्सिगा को छोड़कर बाकी बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे और टीम मामूली स्कोर पर सिमट गई. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland Women vs Pakistan Women, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 11 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां IRE W बनाम PAK W के मैच का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 307 रन बनाए और 158 रनों की अहम बढ़त हासिल की. विल यंग और डेवोन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की, जिसमें यंग ने 41 और कॉनवे ने 88 रन बनाए. इसके बाद डैरिल मिचेल ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 80 रन जोड़े. दूसरी पारी में ज़िम्बाब्वे ने एक बार फिर खराब शुरुआत की और शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए. सीन विलियम्स ने थोड़ी उम्मीद जगाई लेकिन उनके आउट होते ही टीम 165 रन पर सिमट गई. न्यूज़ीलैंड के मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट लेकर ज़िम्बाब्वे की हार तय कर दी.

टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स(ZIM vs NZ Head To Head)

न्यूज़ीलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. इन 17 मैचों में न्यूज़ीलैंड ने 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि ज़िम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिल सकी है. वहीं, 6 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड का ज़िम्बाब्वे पर पूरी तरह दबदबा रहा है.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला आज यानी 7 अगस्त से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयनुसार सुबह 01:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस सुबह 1:00 PM होगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस् 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दूसरे टेस्ट का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे टेस्ट 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन:

ज़िम्बाब्वे: बेन करन, ब्रायन बेनेट, निक वेल्च, सीन विलियम्स, क्रेग एर्विन (कप्तान), सिकंदर रज़ा, तफ़दज़्वा त्सिगा (विकेटकीपर), न्यूमैन न्यामहुरी, विंसेंट मसेकेसा, ब्लेसिंग मुज़राबानी, तनाका चिवांगा

न्यूज़ीलैंड: डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, विलियम ओरोर्के

नोट: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.