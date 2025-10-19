NZ vs ENG 2nd T20I 2025 Preview: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड दूसरे टी20 में होगा रोचक मुकाबला या बारिश बनेगी विलेन? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Preview: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा टी20आई मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल (Hagley Oval) में खेला जाएगा. पहला टी20 मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था. इस तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों का उद्देश्य अपनी शुरुआत मजबूत करना और आगामी 2025 टी20 विश्व कप के पहले हिस्से में बढ़त हासिल करना होगा. न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर कर रहे हैं, जो घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने का अभियान शुरू करेंगे. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां विकेट की परिस्थितियां और अच्छे प्रदर्शन से टीमों को श्रृंखला में बढ़त लेने का मौका मिलेगा. क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या न्यूजीलैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

टिम सेइफर्ट और टिम रॉबिन्सन ओपनिंग में निरंतर रन बना रहे हैं, जबकि डैरिल मिचेल मध्यक्रम का आत्मविश्वास से संचालन कर रहे हैं. गेंदबाजी में मैट हेनरी और जैकब डफी तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, वहीं सैंटनर स्पिन विभाग में अपनी विशेषज्ञता और नियंत्रण से टीम को योगदान देंगे. इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रूक की कप्तानी में पहले रुकावट के बाद वापसी करना चाहेगी. फिल साल्ट और जोस बटलर जैसे आक्रामक बल्लेबाजों की भूमिका शुरुआती दौर में मजबूत शुरुआत देना होगी. वहीं ब्रूक, जैकब बेटहेल और जॉर्डन कॉक्स मध्यक्रम के मुख्य खिलाड़ी होंगे. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से कड़ी तेज गेंदबाजी करेंगे, जबकि आदिल राशिद की स्पिन गेंदबाजी और ल्यूक वुड की स्विंग इंग्लैंड के पावरप्ले को मजबूती देंगी.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs ENG Head to Head Records): न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड अब तक दोनों टीमों के बीच 28 टी20आई मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 10 और इंग्लैंड ने 15 बार जीत दर्ज की है. 2 मैच में कोई परिणाम नहीं रहा और एक मैच टाई रहा. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक रहे हैं.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs ENG Key Players To Watch Out): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे, मिचेल सैंटनर, फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रुक इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs ENG Mini Battle): न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक की टक्कर रोमांचक होगी। साथ ही जोस बटलर बनाम जैकब डफी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस सुबह 11:15 बजे होगा.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए NZ बनाम ENG टी20आई सीरीज 2025 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV (एप्लिकेशन एवं वेबसाइट) पर उपलब्ध होगा.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे, राचन रविंद्रा, टिम सेइफर्ट (विकेटकीपर), बेवों जैकब्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कैप्टन), जेम्स नीशम, जैकब डफी, काइल जैमिसन

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (घोषित): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेटहेल, हैरी ब्रुक (कैप्टन), टॉम बैंटन, सैम करन, जोर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, अदील राशिद, ल्यूक वुड