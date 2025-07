Did Pakistan Receive Full Points For INDC vs PAKC WCL 2025 Match: : भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच रद्द होने के बाद किसे मिले पूरे अंक? जानिए क्या दोनों टीमों के बीच बांटे गए पॉइंट्स

India Champions vs Pakistan Champions (Photo Credits: X/ @Sports_Himanshu)

Did Pakistan Receive Full Points For INDC vs PAKC WCL 2025 Match: : 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते और अधिक बिगड़ गए हैं. इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध पहले ही बेहद सीमित थे, और अब BCCI ने भी एशिया कप 2025 में भारत की भागीदारी को लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है. इसी बीच, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच 20 जुलाई को बर्मिंघम में होने वाला हाई-वोल्टेज मुकाबला भी रद्द कर दिया गया. भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह मुकाबला स्थगित कर दिया गया. टीम के कप्तान शिखर धवन ने भी मैच के बॉयकॉट की पुष्टि की. शिखर धवन सहित कई दिग्गजों ने जताई नाराजगी, आयोजकों ने माफी मांगते हुए रद्द किया भारत बनाम पाकिस्तान लीजेंड्स मैच

अब फैंस के बीच यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि क्या इस रद्द हुए मैच के बाद पाकिस्तान चैंपियंस को पूरे दो अंक दिए जाएंगे या फिर भारत और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच अंक बांटे जाएंगे? इस पर पाकिस्तान चैंपियंस के मालिक कामिल खान ने जियो न्यूज को बताया कि नियमों के अनुसार भारत के खेलने से इनकार करने के बाद दो अंक पाकिस्तान को दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा, "इस मैच के दो अंक हमें मिलेंगे और हम इसके हकदार भी हैं." कामिल खान ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल फिलहाल बदला नहीं गया है और सभी मैच तय कार्यक्रम के अनुसार खेले जा रहे हैं. सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर उन्होंने कहा कि अगर दोनों टीमें टॉप-4 में पहुंचती हैं, तो उनके बीच मुकाबले से बचने की कोशिश की जाएगी.

हालांकि, अब तक WCL 2025 के आयोजकों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस को वास्तव में पूरे अंक मिलेंगे या फिर दोनों टीमों के बीच अंक साझा किए जाएंगे. युवराज सिंह की कप्तानी वाली इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस की टीमें अब अपने अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियंस से भिड़ेंगी. ऐसे में सभी की निगाहें WCL आयोजकों की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं.