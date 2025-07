West Indies vs Australia, 3rd Test Match 2025 Live Toss And Scorecard: जमैका टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series 2025) का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच से दोनों ही टीमें अपने नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे सीजन का आगाज कर लिया था. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज को 133 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की निगाहें क्लीन स्वीप पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम घर में अपनी लाज बचाने के लिए खेलेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेस (Roston Chase) के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे है. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

🚨 West Indies vs Australia, 3rd Test 🚨 Australia Playing XI Sam Konstas Usman Khawaja Cameron Green Steven Smith Travis Head Beau Webster Alex Carey (WK) Pat Cummins (C) Mitchell Starc Josh Hazlewood Scott Boland #AUSvWI #AUSvsWI #WIvAUS #WIvsAUS #TestCricket — Sporcaster (@Sporcaster) July 12, 2025

ऑस्ट्रेलिया: सैम कोनस्टास, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, स्कॉट बोलैंड.

🚨 West Indies vs Australia, 3rd Test 🚨 West Indies Playing XI Mikyle Louis John Campbell Kevlon Anderson Brandon King Roston Chase (C) Shai Hope (WK) Justin Greaves Jomel Warrican Alzarri Joseph Shamar Joseph Jayden Seales #AUSvWI #AUSvsWI #WIvAUS #WIvsAUS… pic.twitter.com/jmzEka3KOB — Sporcaster (@Sporcaster) July 12, 2025

वेस्टइंडीज: मिकाइल लुइस, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

तीसरे टेस्ट मैच की सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार घर से बाहर पिंक बॉल टेस्ट खेलने जा रहा है. पिंक बॉल से बल्लेबाजी करना पारंपरिक लाल गेंद की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे इस मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया है. खासकर बल्लेबाजों के लिए दोनों टीमों के लिए यह एक अलग तरह की चुनौती होगी. जो भी टीम इस गुलाबी गेंद के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करेगी, वही मुकाबले में बढ़त बनाने में सफल हो सकती है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते है.