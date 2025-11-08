Tilak Varma Milestone: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 में तिलक वर्मा का सुनहरा मौका; सिर्फ 4 रन जोड़ते ही ये खास कारनामा करने वाली बन सकते हैं भारत के सबसे युवा बल्लेबाज़

तिलक वर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Tilak Varma Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:45 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज़ तिलक वर्मा के पास इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का शानदार मौका होगा. हैदराबाद के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के पास सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी के रूप में टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन पूरे करने का अवसर है. तिलक ने अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20I डेब्यू किया था, आज अपना 23वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इसी खास दिन वे इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंच सकते हैं. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पांचवें टी20 का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

अब तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ ने 25 साल की उम्र से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन पूरे नहीं किए हैं. विराट कोहली ने यह उपलब्धि 2 अक्टूबर 2015 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में हासिल की थी, तब उनकी उम्र 26 वर्ष और 331 दिन थी. वहीं केएल राहुल ने 6 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में अपना 1000वां रन बनाया था, उस समय वे 27 वर्ष और 232 दिन के थे.

तिलक वर्मा ने अब तक टीम इंडिया के लिए 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 33 पारियां खेली हैं, जिनमें उन्होंने 996 रन बनाए हैं. यानी कि उन्हें 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत है. अगर वे शनिवार को ब्रिस्बेन के ‘द गाबा’ मैदान पर खेले जाने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टी20I में ये रन बना लेते हैं, तो वे इस क्लब में सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज़ के रूप में शामिल हो जाएंगे. वर्तमान में भारत के 11 बल्लेबाज़ टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं.

टी20I में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़:

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर रोहित शर्मा 159 151 4231 121* विराट कोहली 125 117 4188 122* सूर्यकुमार यादव 94 89 2754 117 केएल राहुल 72 68 2265 110* हार्दिक पांड्या 120 94 1860 71* शिखर धवन 68 66 1759 92 एमएस धोनी 98 85 1617 56 सुरेश रैना 78 66 1605 101 ऋषभ पंत 76 66 1209 65* युवराज सिंह 58 51 1177 77* श्रेयस अय्यर 51 47 1104 74* तिलक वर्मा 36 33 996 120* संजू सैमसन 51 43 995 111 अभिषेक शर्मा 28 27 989 135

गौर करने वाली बात यह है कि टिलक के अलावा, दुनिया के नंबर 1 टी20I बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन के पास भी इसी मैच में 1000 रन पूरे करने का मौका रहेगा. अभिषेक शर्मा ने पिछले साल हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और अब तक 28 मैचों की 27 पारियों में 989 रन बना चुके हैं. वहीं संजू सैमसन ने 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 43 पारियों में 995 रन अपने नाम किए हैं. शनिवार का यह मुकाबला न केवल टीम इंडिया के लिए अहम होगा, बल्कि तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इन तीनों युवा बल्लेबाज़ों के लिए करियर का ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है.