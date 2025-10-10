Rinku Singh Extortion Threat: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिली 5 करोड़ की फिरौती की धमकी, दाऊद गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

Rinku Singh Extortion Threat: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के उभरते हुए टी20 स्टार रिंकू सिंह को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. दाऊद इब्राहिम के कुख्यात गैंग से जुड़े बदमाशों ने रिंकू सिंह को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में दो आरोपियों, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नावेद को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के मुताबिक, फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार फिरौती की धमकी मिली थी. इन आरोपियों ने खुद को "डी-कंपनी" के सदस्य बताते हुए ईमेल और फोन कॉल के जरिये धमकी दी थी. जानिए कैसे शुरू हुई क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी, इंस्टाग्राम फैन पेज से चैट से लेकर सगाई तक का सफ़र
रिंकू के इवेंट मैनेजर को एक आरोपी नौशाद ने धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसमें पांच करोड़ की मांग की गई थी. धमकी न मानने पर हत्या की बात कही गई थी. हैरानी की बात यह है कि इसी गिरोह ने पूर्व एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी दस करोड़ की फिरौती के लिए धमकाया था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों को त्रिनिदाद एंड टोबैगो से प्रत्यर्पित कर भारत लाया.
फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं गैंग का नेटवर्क क्रिकेट और बॉलीवुड जैसी हाई-प्रोफाइल हस्तियों को निशाना बनाने के लिए तो सक्रिय नहीं हो गया है. रिंकू सिंह के साथ-साथ उनके परिवार और टीम इंडिया के खिलाड़ी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं. बताया जा रहा है कि BCCI और मुंबई पुलिस ने रिंकू सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि क्रिकेटर बेफिक्र होकर अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
यह घटना भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां दाऊद गैंग जैसी अंडरवर्ल्ड ताकतें लगातार फिरौती और जान से मारने की धमकी देकर सनसनी फैलाने की कोशिश में जुटी हैं.