Rinku Singh and Priya Saroj's love story: जानिए कैसे शुरू हुई क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी, इंस्टाग्राम फैन पेज से चैट से लेकर सगाई तक का सफ़र

Rinku Singh and Priya Saroj's love story: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) और कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) के दमदार बल्लेबाज रिंकू सिंह की प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियों में है. रिंकू की मंगेतर प्रिया सरोज पेशे से वकील और समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं. दोनों की मुलाकात और प्यार की शुरुआत बेहद दिलचस्प रही हैं. रिंकू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि 2022 में पहली बार उन्होंने प्रिया की फोटो एक फैन पेज पर देखी थी, जब आईपीएल मुंबई में चल रहा था. प्रिया की बहन फोटो-वीडियो शूट करती हैं, उन्होंने अपने गांव के मतदान से जुड़ी फोटो फैन पेज पर डलवाई थी. रिंकू ने उस फोटो को देखकर सोचा. 'ये मेरे लिए परफेक्ट हैं.' हालांकि, शुरुआत में मैसेज भेजने में झिझक थी, पर जैसे ही प्रिया ने उनकी कुछ तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर लाइक किया, रिंकू ने हिम्मत दिखाकर मैसेज कर दिया.

यह चैट धीरे-धीरे गहराई में बदल गई. एक-दो हफ्तों के अंदर दोनों रोज़ाना बात करने लगे, मैच से पहले भी लंबे समय तक बातचीत होती थी. रिंकू ने कहा, “2022 में ही मुझे प्रिया से सच्चा प्यार महसूस होने लगा.” इस साल जून में दोनों ने सगाई कर ली. शुरुआत में नवंबर में शादी करने का फैसला था, लेकिन भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की व्यस्तता के कारण फिलहाल शादी को टाल दिया गया है.

रिंकू ने आगे बताया कि, “पहले हमारी बातें काफी होती थीं, अब प्रिया के सांसद बनने के बाद उनका व्यस्त शेड्यूल है, तो थोड़ा कम हो गया है. लेकिन मुझे उनकी सफलता और सामाजिक कामों पर बहुत गर्व है.” इस तरह इंस्टाग्राम के फैन पेज से शुरू हुई रिंकू और प्रिया की लव स्टोरी अब सगाई तक पहुंच चुकी है. दोनों फील्ड में अपनी-अपनी पहचान बना चुके हैं, और जल्द ही शादी के बंधन में बंधकर यह खूबसूरत रिश्ता और पक्का हो जाएगा.