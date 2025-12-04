Virat Kohli Milestone: रायपुर वनडे में शतक ठोककर विराट कोहली ने तोड़े कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: How To Book India vs South Africa Vizag Tickets: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को खेला जाएगा निर्याणक मुकाबला, जानें कहां और कैसे करें ऑनलाइन टिकट बुकिंग?

दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरा मैच विराट कोहली के नाम रहा. पहले विराट कोहली ने 93 गेंदों में सात चौके और दो छक्के की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली. इस सीरीज में विराट कोहली की ये लगातार दूसरा वनडे शतक है. इससे पहले रांची वनडे में शतक लगाया था. इसी के साथ विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

वनडे में विराट कोहली ने जड़ा 53वां शतक

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. वहीं विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया था.

वनडे में सबसे ज्यादा बैट टू बैक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

बता दें कि वनडे क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा बार लगातार शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली 11 बार वनडे में लगातार शतक लगा चुके हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व घातक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने छह बार लगातार शतक लगाए हैं. जबकि चार लगातार शतक के साथ रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं.

वनडे क्रिकेट में नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली नंबर-3 पर सबसे ज्यादा बल्लेबाजी किए हैं. विराट कोहली वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 46 शतक लगा चुके हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था. सचिन तेंदुलकर ने 45 वनडे शतक लगाए थे.

विराट कोहली ने लगाए 34 अलग-अलग मैदानों पर वनडे शतक

टीम इंडिया घातक बल्लेबाज विराट कोहली 34 अलग-अलग मैदानों पर वनडे शतक लगा चुके हैं. रायपुर विराट कोहली का 34वां मैदान था. इसी के साथ विराट कोहली ने अलग-अलग मैदानों पर शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 34 मैदानों पर शतक लगाए थे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली अब तक 33 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान 31 पारियों में विराट कोहली ने कुल 1741 रन बनाए हैं. इसी के साथ विराट कोहली वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली कुल 15वी बार 50+ स्कोर बनाए हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.