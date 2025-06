SL vs BAN 1st Test 2025 Preview: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट होगा सीरीज का निर्णायक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

Sri Lanka vs Bangladesh(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का दूसरा टेस्ट मैच 25 जून(बुधवार) से कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में खेला जाएगा. पहला टेस्ट मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच बेहद रोमांचक रहा, जहां दोनों टीमों ने पहली पारी में 450 से ज्यादा रन बनाए और मैच ड्रॉ की ओर बढ़ गया. बल्लेबाज़ों ने दबदबा दिखाया, जबकि गेंदबाज़ों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिली. श्रीलंका के लिए यह मुकाबला अहम होगा क्योंकि अनुभवी बल्लेबाज़ एंजेलो मैथ्यूज़ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनकी कमी टीम को जरूर खलेगी. कोलंबो में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बांग्लादेश के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

वहीं बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी. बल्लेबाज़ी क्रम ने बेहतरीन संयम दिखाया और गेंदबाज़ों ने भी कुछ अहम मौकों पर दबाव बनाया. हालांकि जीत उनसे थोड़ी दूर रह गई, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर साबित कर दिया कि वे श्रीलंका को उसकी सरज़मीं पर कड़ी टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं. कप्तान नजमुल हुसैन शंटो की अगुवाई में बांग्लादेश की टीम अब इस सीरीज़ को जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि श्रीलंका की नज़र घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने पर होगी.

टेस्ट में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स(SL vs BAN Head to Head Records): टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, छह मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(SL vs BAN Key Players To Watch Out): जो रूट, बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, जसप्रित बुमराह ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SL vs BAN Mini Battle): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निस्सांका और बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, नज़मुल शांतो और असीथा फर्नांडो के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां दर्शक इसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में देख सकेंगे. इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SonyLiv और FanCode ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. क्रिकेट फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इन ऐप्स के ज़रिए इस टेस्ट मैच का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लाहिरु उदारा, पथुम निसांका, दिनेश चांडीमल, ओशादो फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), डुनिथ वेलालेज, थारिंडु रत्नायके, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शादमान इस्लाम, अनामुल हक, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), नईम हसन, जेकर अली, तैजुल इस्लाम, हसन महमूद, नाहिद राणा