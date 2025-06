Rishabh Pant Test Stats In England: इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन, घातक विकेटकीपर-बल्लेबाज के आकंड़ों पर एक नजर

ऋषभ पंत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham), तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में, चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 3rd T20I Match Key Players To Watch Out: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं.

इस सीरीज में टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत पर सबकी निगाहें होंगी. इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत का टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा है. ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कई मौकों पर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई है. ऐसे में चलिए इंग्लैंड की सरजमीं पर ऋषभ पंत के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

इंग्लैंड में कुछ ऐसा रहा हैं ऋषभ पंत का प्रदर्शन

ऋषभ पंत ने इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच साल 2018 में खेला था. अब तक ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में नौ टेस्ट की 17 पारियों में 32.70 की औसत से 556 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. इंग्लैंड में ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 रन रहा है. ऋषभ पंत ने भारत से बाहर सबसे ज्यादा टेस्ट रन (879) ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है.

इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऋषभ पंत का प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहला टेस्ट मैच साल 2018 में खेला था. ऋषभ पंत ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 39.05 की औसत के साथ 781 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से तीन शतक और चार अर्धशतक निकले हैं और ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 रन रहा है. ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन (879) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं.

भारत से बाहर इतने शतक लगा चुके हैं ऋषभ पंत

भारत से बाहर ऋषभ पंत ने 29 टेस्ट खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 37.59 की औसत से 1,842 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत के बल्ले से चार शतक और छह अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 159 रन है. तटस्थ स्थलों पर ऋषभ पंत ने एक टेस्ट में 45 रन बनाए हैं. इस साल ऋषभ पंत ने महज एक टेस्ट मैच खेला है. साल 2024 में ऋषभ पंत के बल्ले से नौ मैच की 17 पारियों में 36 की औसत से 576 रन निकले थे.

टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं ऋषभ पंत का प्रदर्शन

बता दें कि ऋषभ पंत ने पहला टेस्ट साल 2018 में इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला था. ऋषभ पंत ने अब तक 43 टेस्ट खेले हैं और इसकी 75 पारियों में 42.11 की औसत से 2,948 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से छह शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 159 रन रहा है. ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर में 320 चौके और 73 छक्के लगाए हैं. ऋषभ पंत ने 149 कैच लपके हैं और 15 स्टंप आउट भी किए हैं.

