RCB vs KKR, TATA IPL 2025 58th Match Abandoned Due To Rain: बारिश के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला हुआ रद्द, दोनों टीम को मिले एक-एक अंक

केकेआर बनाम आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 58th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. आज यानी 17 मई को टूर्नामेंट का 58वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB vs KKR) के बीच खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जाना था. बारिश के कारण मुकाबले को रद्द कर दिया गया हैं. दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा हैं. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिला जुला प्रदर्शन किया हैं. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मैचों में महज पांच जीते हैं और छह हारे हैं. 10 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अंक तालिका में छठे पायदान पर है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs KKR, TATA IPL 2025 58th Match Toss Delayed Due To Rain: बारिश के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में टॉस में देरी, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना थाकेकेआर के लिए आगे की राह मुश्किल है. इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकलने के कारण आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाएं बढ़ा ली हैं और तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. यदि डीसी या पीबीकेएस में से कोई भी कल हार जाता है, तो आरसीबी आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. आज रात का कोई नतीजा नहीं निकलना मौजूदा चैंपियन केकेआर के लिए दुर्भाग्य है, जो अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया है.