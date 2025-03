RCB vs DC, WPL 2025 14th Match Pitch Report And Weather Update: बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज मचाएंगी तांडव या आरसीबी की घातक गेंदबाजी मारेगी बाजी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credits: Twitter)

Royal Challengers Bengaluru (WPL) vs Delhi Capitals (WPL), Womens Premier League 2025 14th Match: महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. आरसीबी की टीम ने अब तक पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं और तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली ने पांच में से तीन मैच जीते हैं और दूसरे स्थान पर है. पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना हुआ था, तब दिल्ली ने बैंगलोर को 2 विकेट से हराया था. इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, आरसीबी की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. RCB vs DC, WPL 2025 14th Match Key Players To Watch Out: आज आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम ने चार मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, जबकि आरसीबी ने पांच में से दो मैच जीते हैं और तीसरे नंबर पर मौजूद है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में स्मृति मंधाना और डेनिएल वायट जैसे घातक बल्लेबाज शामिल हैं. आरसीबी के लिए एलिस पेरी मिडिल आर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. रिचा घोष विकेटकीपिंग करेंगी, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम और किम गार्थ गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा जैसी दिग्गज बल्लेबाज हैं. पिछले मुकाबले में मेग लैनिंग ने शानदार पारी खेली थीं. जेस जोनासेन और अन्नाबेल सदरलैंड उनकी गेंदबाजी विभाग को मजबूती देंगी. शिखा पांडे और टिटास साधु तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB W vs DC W Head To Head)

आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक पांच टी20 मुकाबले खेले गए है. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने चार मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, आरसीबी की टीम महज एक मैच ही अपने नाम कर सकीं हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिच रिपोर्ट (Bengaluru Pitch Report)

आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला बेंगलुरू में खेला जाएगा. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका देती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 170+ का स्कोर बनाना होगा ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान रहा है, क्योंकि लक्ष्य का बचाव करना मुश्किल होता है. जो भी टीम टॉस जीतेगी, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

मौसम का हाल (Bengaluru Weather Report)

आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला बेंगलुरू में खेला जाएगा. मैच के दौरान बेंगलुरु में मौसम साफ रहेगा और तापमान 28-32°C के बीच रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: मेग लैनिंग (कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, मरिज़ैन कैप/निकी प्रसाद, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), निकी प्रसाद, अन्नाबेल सदरलैंड, जेस जोनासेन, टिटास साधु, शिखा पांडे, मिनु मणि.

आरसीबी: स्मृति मंधाना (कप्तान), डेनिएल वायट-हॉज, एलिस पेरी, राघवी आनंद सिंह बिस्ट, कनिका आहूजा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वेयरहैम, स्नेह राणा, किम गार्थ, प्रेमा रावत, रेणुका सिंह ठाकुर.