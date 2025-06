Ravindra Jadeja New Record: आगामी टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा अपने नाम कर सकते हैं ये अनोखा रिकॉर्ड, इस मामले में एलन डोनाल्ड को छोड़ देंगे पीछे! बस करना होगा ये चमत्कार

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham) , तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में , चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: England Announce Squad for 1st Test vs India: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम किया ऐलान, इन धुरंधरों की हुई वापसी; देखें पूरा स्क्वॉड

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं.

इस सीरीज के लिए बीसीसीआई को इसके लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल की कप्तानी में 18 सदस्यीय टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होना है. स्क्वाड में 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को तो इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका मिलना मुश्किल है. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज रवींद्र जडेजा अपनी फिरकी का जादू दिखाने के लिए बेताब हैं. रवींद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोहराम मचाने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा के निशाने पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज एलन डोनाल्ड का महारिकॉर्ड होगा.

एलन डोनाल्ड के खास रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रवींद्र जडेजा

टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा अबतक कुल 80 टेस्ट मैचों में 323 विकेट हासिल किए हैं. रवींद्र जडेजा अगर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 8 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं तो वह एलन डोनाल्ड के टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. एलन डोनाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 72 टेस्ट मैचों में 330 विकेट्स झटके हैं. अगर इंग्लैंड के खिलाफ रवींद्र जडेजा पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 8 विकेट अपने नाम कर लेते हैं तो उनके नाम 331 टेस्ट विकेट्स दर्ज हो जाएंगे. इस तरह रवींद्र जडेजा सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में एलन डोनाल्ड को पीछे छोड़ देंगे.

इंग्लैंड में कोहराम मचा सकते हैं रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा अपनी घातक गेंदबाजी से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकते हैं. रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अभी तक 80 टेस्ट मैचों में 323 विकेट हासिल किए हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट मैचों में 15 बार पारी में पांच विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने तीन बार टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. रवींद्र जडेजा की फिरकी से बचना इंग्लैंड के लिए बहुत काफी मुश्किल होगा. टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में पूर्व दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले पहले पायदान पर हैं. अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट हासिल कर चुके हैं.