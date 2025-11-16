Ravindra Jadeja New Record: कोलकाता ने रवींद्र जडेजा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, इस मामले में अब सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 3: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 35 ओवर में सात विकेट खोकर 93 रन बना लिए हैं. आज यानी 16 नवंबर को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं.

पहले टेस्ट मैच का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए.

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 62.2 ओवर में महज 189 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. साइमन हार्मर के अलावा मार्को जानसन ने तीन विकेट चटकाए.

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 91 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान टेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा नाबाद 29 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए.

टीम इंडिया की तरफ से दूसरी पारी में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. रवींद्र जडेजा अब तक तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं और तीन विकेट लेकर रवींद्र जडेजा ने एक खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है.

इस मामले में रवींद्र जडेजा ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

ईडन गार्डन्स में रवींद्र जडेजा सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाते ही जडेजा ईडन गार्डन्स में टेस्ट विकेट लेने के मामले में मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है. ईडन गार्डन्स में सचिन तेंदुलकर के नाम पर 13 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 5 विकेट दर्ज हैं. वहीं अब रवींद्र जडेजा के नाम इस मैदान पर विकेट हो गए हैं.

रवींद्र जडेजा के नाम हुई एक और बड़ी उपलब्धि

इसके साथ ही रवींद्र जडेजा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है. रवींद्र जडेजा ने वो कारनामा कर दिखाया है जो इससे पहले 148 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ तीन खिलाड़ी ही कर पाए थे. रवींद्र जडेजा ने इस पारी में 10 रन बनाते ही टेस्ट फॉर्मेट में अपने 4000 रन पूरे कर लिए. रवींद्र जडेजा ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं. इस मैच से पहले 87 टेस्ट मैचों में रवींद्र जडेजा के नाम 3990 रन दर्ज थे.

रवींद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 4 हजार रन और 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि सिर्फ चार गेंदबाजों के नाम ही दर्ज है. रवींद्र जडेजा के अलावा ये कारनामा भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी और इंग्लैंड के इयान बॉथम के नाम दर्ज है.

वनडे और टेस्ट में एक्टिव हैं रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा ने टीम इंडिया के लिए अब तक 88 टेस्ट मैच खेले हैं. रवींद्र जडेजा के नाम 4000 से अधिक रन और 338 विकेट दर्ज हो हैं. वनडे क्रिकेट में भी अभी रवींद्र जडेजा एक्टिव हैं और रवींद्र जडेजा के नाम 204 मैचों में 2806 रन और 231 विकेट दर्ज हैं. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रवींद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था.

