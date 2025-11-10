NZ vs WI 4th T20I 2025 No Results: बारिश बनी विलेन, चौथा टी20 रद्द, न्यूज़ीलैंड 2-1 से आगे, वेस्टइंडीज की उम्मीदें बरकरार

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला 10 नवंबर को नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में खेला जाना था. जो बारिश की भेंट चढ़ गया. इस मैच में न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया था. लेकिन 6.3 ओवर के बाद तेज़ बारिश ने खेल रोक दिया, जिसके बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

वेस्टइंडीज ने जब तक खेल रुका, तब तक उसने 6.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 38 रन बनाए थे. अ‍ॅलिक एथनाज़ (Alick Athanaze) 21 रन बनाकर आउट हुए जबकि अमीर जांगू (Amir Jangoo) 12 रन बनाकर नाबाद थे. कप्तान शाई होप (Shai Hope) 3 रन पर क्रीज़ पर मौजूद थे. न्यूज़ीलैंड की ओर से जेम्स नीशम (James Neesham) ने 1 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर एक विकेट हासिल किया, जबकि इश सोढ़ी और माइकल ब्रेसवेल ने मिलकर शुरुआती ओवरों में नियंत्रण बनाए रखा.

मैच की शुरुआत सामान्य परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मौसम ने करवट ली और तेज़ बारिश शुरू हो गई. मैदान पर पानी भरने के कारण अंपायरों ने काफी इंतज़ार के बाद मुकाबले को रद्द करने का निर्णय लिया. इस नतीजे के बाद पाँच मैचों की सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड 2-1 से आगे है. चौथा मैच रद्द होने के बाद अब सीरीज़ का आख़िरी और निर्णायक मुकाबला अहम होने वाला है, जो दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुक़ाबले का वादा करता है. वेस्टइंडीज के लिए अगला मैच "करो या मरो" की स्थिति में होगा. टीम अगर अंतिम मुकाबला जीत लेती है, तो सीरीज़ 2-2 से बराबर हो जाएगी. वहीं, न्यूज़ीलैंड अपनी बढ़त बनाए रखकर सीरीज़ अपने नाम करने की कोशिश करेगा.