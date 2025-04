LSG vs PBKS TATA IPL 2025 Live Toss & Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) मैच का 13वां मुकाबला 1 अप्रैल(मंगलवार) को लखनऊ( Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम(Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं, जिसके वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करेगी. श्रेयस अय्यर ने कहा कि यह नया मैदान और पिच है, इसलिए हम लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेंगे. यह भी पढ़ें: लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

