R Ashwin On CSK Exit: आईपीएल 2026 से पहले आर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स से अपनी भूमिका पर मांगी स्पष्टता, टीम बदलने के दिए संकेत

आर अश्विन(Photo credits: X/ Twitter)

R Ashwin On CSK Exit: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 से पहले अपनी भूमिका को लेकर फ्रेंचाइजी से स्पष्टता मांगी है. अश्विन, जिन्हें IPL 2025 के लिए 9.75 करोड़ रुपये में CSK ने खरीदा था, पिछले सीजन में टीम के लिए नौ मैच खेले. ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन ने CSK को बताया है कि यदि उनकी टीम की योजनाओं में उनकी जगह नहीं है तो वे फ्रेंचाइजी के साथ साझेदारी समाप्त करने के लिए तैयार हैं. अश्विन का 2025 सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, जहां उन्होंने सिर्फ सात विकेट लिए और उनका इकनोमी रेट 9.74 रहा, जो उनके IPL करियर का सबसे महंगा रहा. यह पहली बार था जब उन्होंने 2009 के बाद किसी IPL सीजन में 12 से कम मैच खेले. मद्रास हाईकोर्ट ने एमएस धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे की सुनवाई का दिया आदेश, IPL सट्टेबाजी आरोपों पर 10 साल पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई

यदि CSK अश्विन को रिलीज करने का फैसला करता है, तो यह संजू सैमसन को लेने का रास्ता खोल सकता है, जो IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) से अपनी रिहाई या ट्रेड की मांग कर चुके हैं. अश्विन पहले राजस्थान रॉयल्स के सदस्य थे और अगर दोनों फ्रेंचाइजी सहमत हुईं तो अश्विन और सैमसन के बीच टीमों का स्वैप हो सकता है.

अश्विन CSK अकादमी में ऑपरेशंस डायरेक्टर की भी भूमिका निभा रहे हैं, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा यदि वे CSK छोड़ते हैं, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके। IPL में 227 मुकाबलों में 187 विकेट लेने वाले अश्विन के लिए अन्य टीमों की तरफ से काफी रुचि हो सकती है, लेकिन यह सब CSK की उनकी आगे की योजना पर निर्भर करेगा कि वे अश्विन को बनाए रखते हैं, रिलीज करते हैं या किसी अन्य खिलाड़ी के साथ ट्रेड करते हैं.

इस बीच, अश्विन ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जबकि IPL में भी उनका प्रदर्शन पिछले सीजन की अपेक्षा सुधरने की जरूरत है. CSK में उनके भविष्य और IPL 2026 के लिए उनकी भूमिका पर जल्द ही साफ तस्वीर सामने आने की संभावना है.