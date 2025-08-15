Independence Day 2025: प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं, 'एक व्यक्ति - एक वोट' और 'समृद्ध जनतंत्र' का किया जिक्र

नई दिल्ली, 15 अगस्त : भारत की आजादी का 78 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है. सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नायकों के कुर्बानियों को याद किया और 'एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत के जरिए एक समृद्ध जनतंत्र' का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई. हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा. एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत के जरिये एक समृद्ध जनतंत्र दिया. अपनी आजादी, संविधान और इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है. जय हिंद! जय भारत!" यह भी पढ़ें : PM Modi Speech: पीएम मोदी ने लाल किले से दुश्मनों को दी चेतावनी, कहा- आगे कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब देंगे

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान के आदर्शों की रक्षा करने का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है. हमने लोकतंत्र की मूल भावना, सम्मान, समता और एकता को समझा और अपनाया है. संविधान के आदर्शों की रक्षा करना और आजादी के प्रकाश को निरंतर जलाए रखना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है. आइए, हम मिलकर अपने प्रदेश को प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करें. जय हिंद, जय हिमाचल."

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस दिन, आइए हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के अपने संकल्प को और मजबूत करें जहां लोकतंत्र की कोई चोरी न हो, जहां हर नागरिक का वोट मायने रखता हो और जहां विविधता को हमारी सबसे बड़ी ताकत माना जाए. सच्ची आजादी का मतलब है कट्टरता को नकारना, भेदभाव को खत्म करना और हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा करना. इसका मतलब है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को कायम रखना, ताकि हर व्यक्ति समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जी सके."