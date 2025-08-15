SKN vs ABF, CPL 2025 1st Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में बारबुडा फाल्कन्स ने सेंट किट्स को 4 विकेट से रौंदा, एलिक अथानाज़ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons, Caribbean Premier League 2025 1st Match Scorecard Update: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ आज से हो गया हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre, St Kitts) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम ने इस सीजन में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीजन में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की अगुवाई इमाद वसीम (SImad Wasim) कर रहे हैं. जबकि, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की कमान जेसन होल्डर (Jason Holder) के हाथों में हैं.

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के कप्तान काइल मेयर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 39 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की पूरी टीम 17.1 ओवरों में महज 121 रन बनाकर सिमट गई. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की तरफ से करीमा गोरे ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान करीमा गोरे ने 34 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाए. करीमा गोरे के अलावा फैबियन एलन ने 12 रन बनाए.

दूसरी तरफ, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को काइल मेयर्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से वकार सलामखिल ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. वकार सलामखिल के अलावा फजलहक फारूकी और नसीम शाह ने दो-दो विकेट चटकाए. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 122 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 36 रन बोर्ड पर जड़ दिए. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम ने 15 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से एलिक अथानाज़े ने सबसे ज्यादा नाबाद 37 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एलिक अथानाज़े ने 28 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. एलिक अथानाज़े के अलावा एविन लुईस ने 25 रन बटोरे.

वहीं, एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम को ओबेद मैककॉय ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की ओर से रहकीम कॉर्नवाल ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रहकीम कॉर्नवाल के अलावा ओबेद मैककॉय और एएम ग़ज़नफ़र ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की बल्लेबाजी: 121/10, 17.1 ओवर (ज्वेल एंड्रयू 0 रन, रहकीम कॉर्नवाल 3 रन, करीमा गोर 61 रन, बेवोन जैकब्स 1 रन, फैबियन एलन 12 रन, शाकिब अल हसन 11 रन, इमाद वसीम 11 रन, ओडियन स्मिथ 0 रन, एएम गजनफर 1 रन, जेडन सील्स 1 रन और ओबेड मैककॉय नाबाद 10 रन.)

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की गेंदबाजी: (काइल मेयर्स 1 विकेट, जेसन होल्डर 1 विकेट, वकार सलामखिल 4 विकेट, फजलहक फारूकी 2 विकेट और नसीम शाह 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की बल्लेबाजी: 125/4, 15 ओवर (एविन लुईस 25 रन, आंद्रे फ्लेचर 19 रन, काइल मेयर्स 15 रन, रिले रोसौव 0 रन, एलिक अथानाज़ नाबाद 37 रन और जेसन होल्डर नाबाद 18 रन.)

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की गेंदबाजी: (ओबेद मैककॉय 1 विकेट, एएम ग़ज़नफ़र 1 विकेट और रहकीम कॉर्नवाल 2 विकेट).

