SKN vs ABF, CPL 2025 1st Match Winner Prediction: हाईवोल्टेज मुकाबले में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons, Caribbean Premier League 2025 1st Match Winner Prediction: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ कल से होने जा रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre, St Kitts) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की अगुवाई शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) कर रहे हैं. जबकि, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की कमान काइल मेयर्स (Kyle Mayers) के हाथों में हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: ICC ODI Cricket World Cup 2025: सितंबर से भारत में शुरू होगा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का महाकुंभ, इन तीन भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी सबकी निगाहें

ये दोनों टीमें पिछले सीजन में प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही थीं. इस सीज़न में वे बेहतर टीम के साथ उतरे हैं, क्योंकि दोनों टीमों ने बड़े नए खिलाड़ियों को अनुबंधित किया है. पैट्रियट्स ने जेसन होल्डर , नसीम शाह और फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. दूसरी ओर, फाल्कन्स में बेवॉन जैकब्स , अल्लाह ग़ज़नफ़र और अन्य नए चेहरे शामिल हैं.

इस बार कुल छह दमदार टी20 टीमें एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स, बारबाडोस रॉयल्स, गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, सेंट लूसिया किंग्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स 30 लीग मैचों, तीन नॉकआउट मुकाबलों और एक फ़ाइनल में आमने-सामने होंगी. यह टूर्नामेंट पावर-हिटिंग और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के दिग्गज और दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होंगे.

सीपीएल का यह 13वां संस्करण क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करता है. वेस्टइंडीज के धुरंधर खिलाड़ी जैसे निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, शिमरॉन हेटमायर और शाई होप मैदान पर अपने दमदार शॉट्स से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. यह सीपीएल का 13वां सीज़न हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SKN vs ABF Head To Head)

कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच अबतक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के एक-एक मैच अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (SKN vs ABF Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का पहला टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की जीत की संभावना: 55%

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स: एविन लुईस, आंद्रे फ्लेचर (विकेटकीपर), काइल मेयर्स (कप्तान), रिले रोसौव, एलिक अथानाजे, जेसन होल्डर, डोमिनिक ड्रेक्स, नसीम शाह, वकार सलामखिल, फजलहक फारूकी, एशमीड नेड.

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स: जस्टिन ग्रीव्स, ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), शाकिब अल हसन (कप्तान), इमाद वसीम, ओडियन स्मिथ, बेवॉन जैकब्स, फैबियन एलन, शमर स्प्रिंगर, ओबेद मैकॉय, जेडन सील्स, अल्लाह ग़ज़नफ़र.

नोट: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.