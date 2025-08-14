ICC ODI Cricket World Cup 2025: सितंबर से भारत में शुरू होगा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का महाकुंभ, इन तीन भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी सबकी निगाहें

India Women's National Cricket Team(Photo Credit:X)

ICC Women's Cricket World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आगामी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हाईब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जाएगा. इस बीच विश्व कप की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को होगी, जहां मेज़बान भारत की टीम बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में श्रीलंका (Sri Lanka) से भिड़ेगी. वहीं, पाकिस्‍तान (Pakistan) की महिला टीम अपने सभी मैच न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर खेलगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्‍तान का मुकाबला कोलंबो (Colambo) में 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे.

टूर्नामेंट में ये 8 टीमें लेंगी हिस्सा

इस बार भी यह टूर्नामेंट 2022 की तरह ही होगा, जिसमें 8 टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी. टॉप की चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. मेजबान टीम इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने सीधे टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. वहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में इस साल के क्वालीफायर के जरिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है.

यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन में खेला जाएगा. राउंड-रॉबिन 26 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. आठ टीमों का यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप का होगा जिसमें टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. इस टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा. आगामी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच यह मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान की टीम भी भारत आने वाली है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपने देशवासियों के सामने ये वर्ल्ड कप जीतने की पूरी तैयारी में है.

टीम इंडिया के इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर सबकी निगाहें टिकी होंगी. हरमनप्रीत कौर ने खुद भी इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि बतौर कप्तान वे खुद से काफी उम्मीद कर रही हैं. हरमनप्रीत कौर ने कहा कि फैंस भी हमसे काफी उम्मीद होगी कि हम बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे. वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज पर भी भारत की जीत की जिम्मेदारी रहने वाली है.

हरमनप्रीत कौर: टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वनडे में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है. हरमनप्रीत कौर ने 149 मैचों में 37.67 की औसत से 4,069 रन बना लिए हैं. हरमनप्रीत कौर का वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 171 रन है. हरमनप्रीत कौर को ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए कप्तानी के साथ ही बल्लेबाजी में भी दम दिखाना होगा.

स्मृति मंधाना: वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शानदार आंकड़े हैं. स्मृति मंधाना अब तक 105 मैच खेल चुकी हैं. इस दौरान स्मृति मंधाना 46.34 की औसत से 4,588 रन बनाई हैं. वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना का हाईएस्ट स्कोर 136 रन है. स्मृति मंधाना को इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी करनी होगी.

जेमिमा रोड्रिगेज: मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिगेज तेजी से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं. जेमिमा रोड्रिगेज अब तक 50 वनडे मैच में 32.70 की औसत से 1,439 रन बना चुकी हैं. जेमिमा रोड्रिगेज ने वनडे में पांच विकेट भी हासिल किए हैं.

