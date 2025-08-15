Glenn Maxwell New Record: तीसरे टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बन सकते हैं पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

ग्लेन मैक्सवेल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल यानी 16 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला केर्न्स (Cairns) के कैज़ली स्टेडियम ( Cazaly's Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. यह टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक शानदार तैयारी होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Vinod Kambli’s Brother Virendra Video: विनोद कांबली के भाई वीरेंद्र क्रिकेट खेलते आए नजर, वायरल वीडियो में दिखे शानदार एक्शन के साथ गेंदबाजी

तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के घातक आलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. इस सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला तो खामोश चल रहा है, लेकिन गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. यह दौरा 10 अगस्त को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ शुरू हो गया और 16 अगस्त को समाप्त होगा.

ग्लेन मैक्सवेल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

पिछले काफी समय से ग्लेन मैक्सवेल टी20 क्रिकेट में गेंद अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल एक विकेट लेते ही अपने 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लेंगे. इसी के साथग्लेन मैक्सवेल पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन जाएंगे जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 2500 से ज्यादा रन होने के साथ 50 विकेट भी होंगे. अभी तक टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये कारनामा करने में कामयाब हो सके हैं. शाकिब अल हसन, मोहम्मद हफीज और मलेशिया टीम के खिलाड़ी वीरनदीप सिंह का नाम शामिल है.

इस सीरीज में खामोश रहा ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला अभी तक दोनों ही टी20 मैचों में खामोश रहा हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने पहले मैच में जहां सिर्फ एक रन बनाने में कामयाब हुए थे तो वहीं दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से 16 रनों की पारी देखने को मिली थी. इससे पहले वेस्टइंडीज के दौरे पर भी खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा सके थे. हालांकि ग्लेन मैक्सवेल इस दौरान गेंदबाजी में बेहतरीन योगदान देते हुए नजर आए हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने अफ्रीका के खिलाफ मैच में तीन विकेट हासिल किए हैं.

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 218 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 219 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 17.4 ओवरों में महज 165 रन बनाकर सिमट गई.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.