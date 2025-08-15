Vinod Kambli’s Brother Virendra Video: विनोद कांबली के भाई वीरेंद्र क्रिकेट खेलते आए नजर, वायरल वीडियो में दिखे शानदार एक्शन के साथ गेंदबाजी

Vinod Kambli’s Brother Virendra Kambli Viral Video: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विनोद कांबली हाल ही में मूत्र संक्रमण और मस्तिष्क में थक्के से पीड़ित थे, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अपने फाउंडेशन के माध्यम से उनका समर्थन किया. इस बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें विनोद के भाई वीरेंद्र कांबली उर्फ 'वीरू' को एक स्थानीय लीग मैच में गेंदबाजी करते देखा गया. वीरू फिट दिख रहे थे और क्रीज पर उनका एक्शन साफ था. जहां उनके बड़े भाई विनोद बाएं हाथ के भाई थे, वहीं इस उम्र में भी वीरू की गेंदबाजी लोगों का ध्यान खींचती थी. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में, जिसमें उनकी गेंदबाजी और विकेट लेने का वीडियो था, वीरू ने 'फिर से एक्शन में वापसी' का उल्लेख किया. Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन टीम इंडिया के लिए इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, शतक बनाने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम दर्ज
विनोद कांबली के भाई वीरेंद्र कांबली:
View this post on Instagram