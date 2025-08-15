Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन टीम इंडिया के लिए इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, शतक बनाने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम दर्ज
विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Independence Day 2025: आज यानी 15 अगस्त हर एक भारतीय 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे. इस खास दिन से भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का भी नाता है. टीम इंडिया ने इस दिन कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज दो मुकाबलों में जीत मिली. वहीं तीन मैचों में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. वहीं एक मैच ड्रॉ रहा था. सबसे पहले टीम इंडिया ने साल 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. दूसरी बार साल 2001 में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. इस दिन टीम इंडिया से एक ही बल्लेबाज ऐसा हैं, जिसने 15 अगस्त को शतक जड़ा है.

तीसरी बार साल 2014 में टीम इंडिया का सामना एक बार फिर इंग्लैंड के साथ हुआ था. चौथी बार साल 2015 में टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच में हुई थी. वहीं टीम इंडिया साल 2019 में पांचवी बार वेस्टइंडीज के साथ वनडे मैच खेलने उतरी थी. आखिरी बार टीम इंडिया साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेली थी.

15 अगस्त के दिन देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था. इसकी खुशी में यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. इस खास दिन से विराट कोहली का पुराना नाता है. विराट कोहली ने आज से छह साल पहले साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शतक जड़ा था. विराट कोहली 15 अगस्त के दिन भारत के लिए शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. इस सैंकड़े के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है.

विराट कोहली के नाम दर्ज है ये रिकॉर्ड

टीम इंडिया साल 2019 में वेस्टइंडीज दौरे पर गई हुई थी. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही थी. वहीं सीरीज का अंतिम मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में 14 अगस्त को खेला जा रहा था. मगर यह समाप्त 15 अगस्त के दिन हुआ. त्रिनिदाद एंड टोबैगो के समयानुसार मुकाबला सुबह 9.30 बजे शुरू हुआ. हालांकि भारत में तब शाम के सात बज रहे थे.

मैच की दूसरी पारी की शुरुआत देर रात एक बजे से हुई. इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. विराट कोहली इकलौते भारतीय हैं, जिन्होंने 15 अगस्त को शतक जड़ा था. विराट कोहली ने 114 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने 99 गेंदों पर यह कारनामा किया. विराट कोहली की पारी में 14 चौके शामिल थे. साथ ही इस दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 115.15 का रहा.

टीम इंडिया को मिली शानदार जीत

इस मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेटों से जीत दर्ज की थी. मुकाबले के स्कोरकार्ड पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टविंडीज की टीम ने 35 ओवरों में 7 विकेट पर 240 रन बना लिए थे. क्रिस गेल ने 41 बॉल पर 72 रन ठोके. वहीं टीम इंडिया के लिए खलील अहमद ने 3 विकेट चटकाए.

डकवर्थ लुइस नियम के तहत टीम इंडिया को जीत के लिए 35 ओवर में 255 रनों का लक्ष्य मिला. जिसे टीम इंडिया ने 15 गेंदें रहते हासिल कर लिया. विराट कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर ने 65 रनों की पारी खेली थीं.