खुशखबरी! 'दिवाली पर GST की दरें भारी मात्रा में होंगी कम', PM मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान

पीएम मोदी का ऐलान- युवाओं को नौकरी, टैक्स में राहत

PM Modi's Independence Day 2025 Speech: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उनके भाषण में युवाओं के लिए रोजगार, आम आदमी के लिए टैक्स में कटौती, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के विजन पर खास जोर रहा. आइए जानते हैं उनके भाषण की बड़ी और आसान भाषा में.

युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना

पीएम मोदी ने देश के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. उन्होंने "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना" शुरू करने का ऐलान किया. इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी. सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश के करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "This Diwali, I am going to make it a double Diwali for you... Over the past eight years, we have undertaken a major reform in GST... We are bringing next-generation GST reforms. This will reduce the tax burden across the…

आम आदमी के लिए 'डबल दिवाली' का तोहफा: GST होगा कम

प्रधानमंत्री ने आम आदमी को बड़ी राहत देने का वादा करते हुए कहा, "इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली करने वाला हूं." उन्होंने संकेत दिया कि सरकार टैक्स सुधारों पर बड़ा कदम उठाने जा रही है.

नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म: सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है.

सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. नया GST रिफॉर्म: पीएम मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि GST की दरों की समीक्षा की जाए. सरकार एक "नई जेनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म" लाने की तैयारी में है, जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा और GST की दरें भारी मात्रा में घटाई जाएंगी.

आत्मनिर्भर भारत का नया मंत्र: "अपनी लकीर लंबी करनी है"

पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए एक नई सोच अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा, "हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है. हमें अपनी ऊर्जा किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगानी है. हमें अपनी लकीर लंबी करनी है." इसका मतलब है कि भारत को दूसरे देशों से मुकाबला करने के बजाय अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाना है कि दुनिया खुद उसका लोहा माने.

'वोकल फॉर लोकल' और भविष्य की तैयारी

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 'वोकल फॉर लोकल' यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि पूरे भारत का मिशन होना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की तकनीक पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि आने वाला युग इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का है और हमारा मंत्र "दाम कम, दम ज्यादा" होना चाहिए. यानी हमें ऐसी चीजें बनानी हैं जो सस्ती भी हों और क्वालिटी में भी दमदार हों.

कुल मिलाकर, पीएम मोदी का यह भाषण भविष्य के भारत की एक तस्वीर पेश करता है, जिसमें युवाओं के लिए मौके हैं, आम आदमी के लिए राहत है और देश के लिए आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संकल्प है.