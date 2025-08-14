Viral Video: बिहार के जयनगर में वायरल हुआ कोचिंग टीचर और छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो

छात्रा के साथ टीचर का अश्लील वीडियो वायरल (Photo: X|@ChapraZila)

जयनगर, बिहार, 14 अगस्त: मधुबनी ज़िले के जयनगर क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों में रोष की लहर दौड़ा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कोचिंग शिक्षक को एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो जयनगर के भेलवा चौक गली स्थित 'गणित' नामक कोचिंग संस्थान का है. आरोपी शिक्षक की पहचान राकेश के रूप में हुई है. मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह दूसरी बार है जब उसी शिक्षक पर इस तरह का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने इस बार कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को जागरूक करें और उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें. यह भी पढ़ें: ‘Made Video Calls, Pressured To Visit His House’: यूपी के ललितपुर में 14 वर्षीय छात्रा ने स्कूल टीचर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, गिरफ्तार (देखें वीडियो)

छात्र नेता रजनीश कुमार ने की कार्रवाई की मांग

छात्र नेता रजनीश कुमार ने इस घटना पर खुलकर नाराज़गी जताते हुए प्रशासन से कठोर कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करती हैं और दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

छात्रा ने मोबाइल में रिकॉर्ड की पूरी घटना

बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर का एक प्राइवेट कोचिंग का शिक्षक छात्राओं को ब्लैकमेल कर गंदी हरकत करता था। लड़की ने हिम्मत कर वीडियो को रिकॉर्ड कर किया वायरल! pic.twitter.com/6zjEDvrsXW — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) August 14, 2025

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि छात्रा खुद ही मोबाइल कैमरा ऑन कर एक ओर रख देती है. कुछ देर बाद जब शिक्षक की नज़र कैमरे पर जाती है, तो वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी होती है. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है और लोग कोचिंग संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन पर अब कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह पहला मौका नहीं है जब आरोपी शिक्षक राकेश पर गंभीर आरोप लगे हों. कुछ साल पहले भी उस पर एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था. तब पीड़ित पक्ष ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके चलते राकेश को जेल भी जाना पड़ा था. अब एक बार फिर उसी शिक्षक की ओर से इस तरह की शर्मनाक हरकत सामने आना न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि इलाके में भारी आक्रोश का कारण भी बन गया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा बच्चों को पढ़ाने की अनुमति कैसे दी गई.