LIVE: भारत मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

"नया भारत" थीम के साथ भारत मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस

भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया. पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया. अब प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं.

इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया. मोदी ने एक्स पर लिखा, "आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह अवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले. जय हिंद!"

इस साल की थीम “नया भारत” है, जो 2047 तक विकसित भारत के विजन को दर्शाती है.